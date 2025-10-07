Así quedó la tabla de posiciones tras la victoria agónica de Millonarios en liga

El equipo ‘embajador’ remontó ante América y alcanzó los 17 puntos que lo mantienen con vida en la Liga BetPlay. Bucaramanga sigue al frente, mientras que Medellín, con dos partidos menos, acecha a los líderes. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Millonarios encontró oxígeno en el momento más necesario. En una noche intensa en El Campín, el equipo bogotano derrotó 2-1 al América de Cali y cerró con aire fresco una jornada 14 que deja la tabla apretada y una lucha abierta por entrar al grupo de los ocho. El triunfo, además de levantar el ánimo de la hinchada, lo vuelve a poner en carrera, a solo tres puntos del último clasificado.

El partido tuvo de todo: un golazo, un error fatal y un cierre dramático. América se fue arriba con un remate impecable de Jan Lucumí a los 48 minutos, un derechazo que pegó en el travesaño antes de colarse en el arco defendido por Diego Novoa. Parecía que los dirigidos por David González tenían el control, pero en una jugada aislada todo cambió: un disparo de Dewar Victoria que no llevaba gran peligro, se le escapó de las manos al arquero Joel Graterol, quien vio cómo el balón se colaba entre sus piernas.

Ese error marcó un giro anímico. Millonarios, que había sufrido para generar peligro, se volcó al ataque y en el minuto 90 encontró el premio: una mano en el área de Daniel Bocanegra fue sancionada como penalti, y Leonardo Castro, con temple, la mandó al fondo para sellar la remontada.

El resultado deja a los azules con 17 puntos y una sensación de alivio. No solo por haberle ganado a un rival directo, sino porque la tabla, aunque todavía los tiene por fuera del grupo principal, vuelve a mostrarles el horizonte de la clasificación. Su próximo reto será ante Pereira, otro duelo de necesitados. América, en cambio, quedó contra las cuerdas: con 14 unidades, sus opciones de clasificar ya son mínimas y el margen de error se agotó.

La fecha 14 confirmó también el buen momento de Bucaramanga, que sigue en lo más alto con 27 puntos, seguido por Junior y Fortaleza, ambos con 25. Nacional, Medellín y Tolima mantienen su paso firme en la parte alta, mientras Santa Fe y Cali cierran el grupo de los ocho. Por debajo, Alianza, Once Caldas y Llaneros aún sueñan con meterse, mientras que Millonarios empieza a recuperar terreno.

Así quedó la tabla de posiciones tras la fecha 14 en Liga BetPlay

