¡Atención, Colombia! España avanzó a cuartos y espera por su próximo rival

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
08 de octubre de 2025 - 12:41 a. m.
Foto: EFE - ESTEBAN GARAY
España ya dio el primer paso hacia los cuartos de final del Mundial Sub-20 que se disputa en Chile. La selección ibérica venció 1-0 a Ucrania en Valparaíso, con un solitario gol de Pablo García, y ahora aguarda rival: saldrá del duelo entre Colombia y Sudáfrica, que se enfrentarán este miércoles en Talca. Si la ‘tricolor’ avanza, se medirá ante una de las grandes candidatas al título.

El triunfo español confirmó la recuperación de una generación que volvía al torneo juvenil tras doce años de ausencia. Lejos de los titubeos iniciales —en la fase de grupos clasificó como mejor tercero después de un cierre épico ante Brasil—, el conjunto dirigido por Santi Denia se asentó como una de las selecciones más sólidas del campeonato. García, figura del Real Betis, resumió el sentir del vestuario: “Tanto trabajo y tanto esfuerzo valen la pena cuando se gana de esta forma”.

Colombia vs. Sudáfrica en el Mundial Sub-20: hora y dónde ver en vivo
Radiografía Mundial Sub-20: récords de goles y la histórica eliminación de Brasil
Así quedaron los octavos de final del Mundial Sub-20: horarios y dónde ver

Del otro lado, Colombia llega a su cita con Sudáfrica con sensaciones mixtas. El equipo de César Torres fue primero del Grupo F, pero dejó la impresión de que todavía tiene espacio para crecer. Su fútbol ha sido más dominante que efectivo: genera posesión, impone ritmo y muestra solidez en el mediocampo, pero carece de puntería.

Los goles han sido escasos y se reparten entre Óscar Perea y Kéner González, mientras que los delanteros Néiser Villarreal y Emilio Aristizábal aún no celebran en el torneo. “Nos falta que nuestros nueves hagan gol”, reconoció el técnico tras cerrar la fase inicial.

El rival africano promete una prueba exigente. Sudáfrica llega lanzada, después de un cierre brillante en el Grupo E: goleó 5-0 a Nueva Caledonia y venció 2-1 a Estados Unidos, luego de caer en su debut ante Francia. Con talento y confianza, los “Bafana Bafana” buscan meterse por primera vez en cuartos de final de un Mundial Sub-20. Su ofensiva combina velocidad y desequilibrio, liderada por Mfundo Vilakazi —de los Kaizer Chiefs— y Langelihle Phili, uno de los extremos más desequilibrantes del torneo.

El Estadio Fiscal de Talca será nuevamente el escenario del reto colombiano, el mismo donde disputó todos sus partidos de la fase de grupos y donde intentará prolongar su buena racha. Si logra superar a Sudáfrica, la ‘Tricolor’ accederá por sexta vez a los cuartos de final en la historia de la categoría, y enfrentará a una España que llega en alza y con la mirada puesta en reeditar la gloria de 1999.

En el horizonte aparece una cita de alto voltaje: Colombia frente a España, un cruce que pondría a prueba el estilo metódico de los ibéricos contra la ambición y el ritmo de una selección sudamericana que quiere dar un golpe de autoridad. Pero antes, el equipo de Torres debe superar a un rival que, aunque sin historia en estas instancias, promete complicarle el camino a cualquiera. El desafío está servido.

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

