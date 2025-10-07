Logo El Espectador
EN VIVO: siga el minuto a minuto de Millonarios vs. América en Liga BetPlay

‘Embajadores’ y ‘Escarlatas’ se enfrentan en El Campín en un duelo decisivo por la Liga BetPlay 2025-II. Ambos llegan igualados en puntos, urgidos de una victoria que los mantenga con vida en la pelea por los cuadrangulares.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
07 de octubre de 2025 - 11:41 p. m.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
Millonarios y América de Cali se cruzan esta noche (7:30 p.m.) en El Campín con el agua al cuello. No hay margen para especular. Ambos suman 14 puntos y están fuera del grupo de los ocho, pero aún con vida si logran un cierre casi perfecto. La fecha 14 de la Liga BetPlay 2025-II los encuentra frente a frente en un duelo que vale más que tres puntos: el que gane se mete de nuevo en la pelea; el que pierda, se hunde.

Siga aquí el minuto a minuto de Millonarios vs. América en vivo

El equipo de Hernán Torres llega entre dudas. Millonarios no ha podido sostener una racha que lo acerque a los puestos de clasificación: alterna buenas sensaciones con errores que le cuestan caro. Dos victorias en los últimos cinco partidos muestran una leve recuperación, pero todavía no alcanza. En el camerino azul lo saben: esta noche necesitan más que juego, necesitan carácter para volver a conectar con su gente y con la tabla.

América tampoco llega en paz. David González regresa a El Campín, pero ahora como técnico visitante, en un reencuentro cargado de simbolismo. Su salida del club bogotano dejó heridas abiertas, y ahora busca redención con los escarlatas. Su equipo, irregular pero competitivo, ha mostrado mejorías, aunque sufre los mismos males: falta de consistencia y un ataque que no termina de resolver. Aun así, los “diablos rojos” tiene argumentos para golpear de visitante.

El contexto lo agrava todo. Con siete fechas por jugar y la línea de clasificación en torno a los 29 puntos, cualquier tropiezo puede ser sentencia. A eso se suma la reclasificación, donde ambos también están rezagados y se juegan su pase a torneos internacionales. Por eso, el Millonarios-América de esta noche no es un partido más: es una final anticipada, una prueba de carácter para dos gigantes que no pueden permitirse seguir fallando.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

