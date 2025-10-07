EN VIVO: siga el minuto a minuto de Millonarios vs. América en Liga BetPlay

Escucha este artículo
Millonarios y América de Cali se cruzan esta noche (7:30 p.m.) en El Campín con el agua al cuello. No hay margen para especular. Ambos suman 14 puntos y están fuera del grupo de los ocho, pero aún con vida si logran un cierre casi perfecto. La fecha 14 de la Liga BetPlay 2025-II los encuentra frente a frente en un duelo que vale más que tres puntos: el que gane se mete de nuevo en la pelea; el que pierda, se hunde.
El equipo de Hernán Torres llega entre dudas. Millonarios no ha podido sostener una racha que lo acerque a los puestos de clasificación: alterna buenas sensaciones con errores que le cuestan caro. Dos victorias en los últimos cinco partidos muestran una leve recuperación, pero todavía no alcanza. En el camerino azul lo saben: esta noche necesitan más que juego, necesitan carácter para volver a conectar con su gente y con la tabla.
América tampoco llega en paz. David González regresa a El Campín, pero ahora como técnico visitante, en un reencuentro cargado de simbolismo. Su salida del club bogotano dejó heridas abiertas, y ahora busca redención con los escarlatas. Su equipo, irregular pero competitivo, ha mostrado mejorías, aunque sufre los mismos males: falta de consistencia y un ataque que no termina de resolver. Aun así, los “diablos rojos” tiene argumentos para golpear de visitante.
El contexto lo agrava todo. Con siete fechas por jugar y la línea de clasificación en torno a los 29 puntos, cualquier tropiezo puede ser sentencia. A eso se suma la reclasificación, donde ambos también están rezagados y se juegan su pase a torneos internacionales. Por eso, el Millonarios-América de esta noche no es un partido más: es una final anticipada, una prueba de carácter para dos gigantes que no pueden permitirse seguir fallando.
