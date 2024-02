Así será el negocio con el que Millonarios repatriará a una de sus jóvenes promesas

Lionel Messi y Emerson Rivaldo Rodríguez, en la pretemporada del Inter de Miami. Foto: Instagram @emerson_rodriguez25

Todo está listo para la llegada de Emerson Rivaldo Rodríguez a Millonarios. Importante contratación de los embajadores y que parece que será el último fichaje del cuadro embajador de cara a la actual temporada.

El extremo colombiano volverá al club que le dio la oportunidad de brillar en el fútbol colombiano y que le permitió saltar al fútbol internacional.

Emerson Rivaldo Rodríguez, que se formó en el cuadro bogotano antes de jugar por un periodo breve por Valledupar, estuvo en la plantilla profesional de Millonarios desde 2020 y salió en 2021, rumbo al Inter de Miami de la MLS.

El de Buenaventura también pasó por el fútbol mexicano recientemente y volvió a Miami, a jugar con Lionel Messi. Sin embargo, sus pocas oportunidades en Estados Unidos lo llevaron a volver a Colombia, donde indican que su llegada al albiazul es un hecho.

Así fue el negocio de Millonarios en el fichaje de Emerson Rivaldo Rodríguez

El fichaje de Emerson Rivaldo a Millonarios no era fácil en temas económicos. No obstante, como indicó el periodista Julián Capera, Rodríguez se bajó el sueldo para llegar al cuadro de Bogotá, aunque los azules capitalinos no adquirieron de nuevo su pase.

El extremo llegará a Colombia bajo la condición de préstamo y firmará con Millonarios hasta diciembre de 2024.

Eso sí, Emerson Rivaldo podría ser fichado por Millonarios si el club colombiano hace la válida la opción de compra que se estipuló en el acuerdo con el club estadounidense.

El acuerdo, que al parecer es un hecho, pues se indica que el jugador firmó su contrato el miércoles, se haría oficial en las próximas horas.

