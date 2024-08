Barras de Millonarios alentaron a Javier Acosta horas antes de la eutanasia

Javier Acosta, el hincha de Millonarios que pidió la eutanasia. Foto: Archivo Particular

Una noche antes de que le aplicaran la eutanasia, Javier Acosta recibió una visita muy especial al frente del Hospital San Ignacio de la Universidad Javeriana, donde le realizarán el procedimiento.

Decenas de hinchas de Millonarios se acercaron hasta la institución médica para darle un último adiós, entre bengalas, pólvora y cánticos, al seguidor del cuadro albiazul, cuya historia conmovió al país durante las últimas horas.

Acosta, de 36 años, pidió que se le aplicara la eutanasia luego de que su estado de salud se empeoró de forma dramática en los últimos años. Hincha de Millonarios, la historia del bogotano tuvo eco en varios personajes del fútbol, como Radamel Falcao García, quien habló con el seguidor del cuadro capitalino unos días antes de su muerte.

Fue por esa cercanía con el cuadro embajador que decenas de hinchas se acercaron hasta el hospital en el que estaba Acosta, con el objetivo de despedirlo.

La historia de Javier Acosta

El lunes 16 de agosto, Javier Acosta, un ferviente hincha de Millonarios y Boca Juniors, transmitió en vivo desde su habitación en un centro asistencial para anunciar su decisión de someterse a la eutanasia. Con la voz quebrada, relató cómo su salud se había deteriorado en los últimos años: quedó en silla de ruedas hace nueve años y, tras contraer una bacteria en una piscina de Melgar, Tolima, su condición empeoró drásticamente.

“Ese hongo le puede dar a cualquier persona, pero en cinco días tenía una llaga que se me pasó al hueso del glúteo izquierdo y luego al derecho. Y ahí empezó todo. La infección comenzó a agrandarse”, explicó Javier.

A pesar de los tratamientos y cirugías, la infección se extendió, y se le diagnosticó cáncer en la sangre y una infección en el cerebro. Javier describió la gravedad de su situación diciendo: “La bacteria está tan fuerte que me acabó con los tejidos y huesos... Me dijeron que amputar mi pierna no aseguraba que no se me pasara a la otra, a los brazos, o a cualquier otra parte del cuerpo”.

En el video, Javier anunció que su eutanasia estaba programada para el viernes al mediodía: “Me voy a descansar. Por eso hago el en vivo hoy, despidiéndome de todos. Todos vieron lo que luché y sufrí”. Pidió que no lo olvidaran y expresó: “No le guardo rencor a nadie. Desde el cielo, seguiré apoyando a mis equipos de fútbol”.

“Estaré alentando desde lo más alto. Mi familia me apoya. Saben que es lo mejor. No es fácil tener una infección así. Pero no puedo más. Me duele no ver crecer a mi hija. Les pido me acompañen el día de mi funeral y la misa. Gracias por su amistad. Me voy agradeciéndoles. Desde el cielo le voy a jalar las patas a todos los jugadores de Millonarios a ver si ganan”, concluyó con una sonrisa en lo que fueron sus últimas palabras.

Imposible no sentir empatía con Javier Acosta y su familia 🥺, gracias a Dios existe la eutanasia y las personas pueden tener una muerte digna, que hoy tengas un buen viaje. pic.twitter.com/Q88zbaagXM — Paulis (@paulis025) August 29, 2024

