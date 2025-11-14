Logo El Espectador
¡Oficial! Carlos Darwin Quintero, nuevo jugador de Millonarios

El ‘Científico del gol’ firmó hasta diciembre de 2026 y se convierte en la primera gran apuesta del nuevo proyecto azul, que busca reconstruirse tras un año gris y el creciente malestar de la hinchada.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
14 de noviembre de 2025 - 06:54 p. m.
Carlos Darwin Quintero firmando su contrato como jugador de Millonarios junto a Enrique Camacho, presidente del club.
Carlos Darwin Quintero firmando su contrato como jugador de Millonarios junto a Enrique Camacho, presidente del club.
Foto: Millonarios FC
Millonarios FC oficializó este viernes la llegada de Carlos Darwin Quintero, quien firmó contrato con el club hasta diciembre de 2026, luego de completar exámenes médicos y toda la documentación correspondiente.

El atacante nariñense, uno de los futbolistas colombianos más talentosos de su generación, se convierte así en el primer movimiento fuerte de un proyecto azul que busca reconstruirse tras un año para el olvido.

A sus 38 años, el futbolista nacido en Tumaco (19 de septiembre de 1987) llega al equipo embajador después de una carrera extensa y destacada que comenzó en Deportes Tolima (2005) y lo llevó a ligas importantes del continente.

Su trayectoria incluye pasos por Krylia Sovetov (Rusia), Santos Laguna y Club América (México), además de sus etapas en Minnesota United y Houston Dynamo en la MLS, y sus recientes ciclos con América de Cali y Deportivo Pereira.

Apodado el ‘Científico del gol’, Quintero es reconocido por su inteligencia para leer espacios, su habilidad en el uno contra uno, su precisión en el último pase y su capacidad para moverse con libertad en todo el frente de ataque.

Millonarios destacó que su llegada aporta no solo calidad futbolística, sino también jerarquía y liderazgo, dos aspectos que el club considera esenciales en esta nueva etapa.

El fichaje se da en medio de un clima tenso entre la dirigencia y la hinchada, que ha protestado de manera recurrente en El Campín por la falta de resultados y por lo que consideran una gestión equivocada del proyecto deportivo.

Millonarios quedó lejos de los objetivos en 2025 y no compitió como se esperaba en los torneos locales ni en los internacionales.

Por eso, la llegada de Darwin Quintero marca el inicio de una posible renovación que el club promete de cara a la próxima temporada.

Un movimiento que busca enviar un mensaje claro: reconstruir el nivel competitivo, recuperar la confianza de su gente y volver a poner a Millonarios en el lugar que su historia exige.

Sin embargo, el fichaje genera división entre la hinchada embajadora, que cuestiona la edad del mediocampista y reclama refuerzos de mayor peso, así como una profunda depuración del plantel.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

