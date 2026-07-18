Colo Colo se llevó el triunfo en El Campín y amargó la fiesta de los 80 años de Millonarios

El equipo chileno se impuso 1-0 en la Noche Embajadora gracias a un gol de Claudio Aquino. Foto: Camilo Suárez

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La celebración de los 80 años de Millonarios no tuvo el final esperado. El equipo embajador cayó 1-0 frente a Colo Colo en la Noche Embajadora, un amistoso que sirvió para homenajear la historia del club, estrenar varios refuerzos y comenzar a tomar ritmo antes del inicio de la Liga BetPlay.

La institución había reservado este encuentro para festejar su aniversario, celebrado oficialmente el 18 de junio, pero cuya conmemoración se trasladó un mes después debido al desarrollo del Mundial. Además de la fiesta en las tribunas, el compromiso también sirvió como una importante prueba de cara al inicio de la liga colombiana el próximo fin de semana.

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Millonarios mostró orden, pero le faltó contundencia

El primer tiempo fue discreto en cuanto a emociones, aunque ambos equipos generaron algunas opciones y exigieron a los arqueros. Uno de los aspectos más destacados para el conjunto embajador fue el estreno del guardameta argentino Javier Burrai, uno de los refuerzos para esta temporada, quien respondió con seguridad cada vez que fue requerido.

Millonarios avisó muy temprano con un tanto de Rodrigo Contreras, pero la acción fue invalidada por fuera de lugar. Más adelante, Daniel Ruiz estuvo cerca de abrir el marcador con un remate que obligó a una gran intervención del arquero Felipe Maureira.

El equipo bogotano mantuvo largos pasajes de posesión y controló el ritmo del encuentro, mientras Colo Colo buscó responder principalmente con las apariciones de Leandro Hernández, quien también se encontró con una destacada respuesta de Burrai en un mano a mano antes del descanso.

El mejor momento azul terminó con el gol chileno

Tras el entretiempo, acompañado por un espectáculo pirotécnico dentro de la denominada Noche Embajadora, Millonarios regresó con otra actitud. El equipo adelantó líneas y comenzó a generar mayor peligro sobre el arco rival.

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La opción más clara llegó al minuto 52, cuando una jugada preparada terminó con un balón que Arturo Vidal despejó sobre la línea, evitando el que parecía ser el primer gol de la noche para los capitalinos.

Pese al dominio azul, Colo Colo encontró la ventaja en una acción de gran elaboración. Después de una sucesión de pases, Matías Fernández habilitó a Claudio Aquino, quien definió para establecer el 1-0 al minuto 70 y cambiar el rumbo del compromiso.

Millonarios intentó reaccionar de inmediato. Contreras desperdició una clara oportunidad mano a mano y, posteriormente, Macalister Silva también probó al arco, aunque nuevamente apareció Maureira para sostener la ventaja chilena.

Debut de refuerzos y una camiseta para recordar los 80 años

El compromiso también permitió observar a varias de las caras nuevas del conjunto embajador. Desde el inicio estuvieron en cancha Francisco Chaverra, Andrey Estupiñán, Jhomier Guerrero y el arquero Javier Burrai, mientras que Daniel Ruiz reapareció tras su paso a préstamo por el CSKA de Moscú.

La celebración estuvo acompañada por el estreno de una camiseta conmemorativa de los 80 años, presentada bajo el lema “Renace el diseño que lo comenzó todo”. La prenda, de color blanco e inspirada en los orígenes, la historia y la identidad del club, fue utilizada durante la jornada y estará disponible para los hinchas a partir del 10 de agosto.

Con la derrota ante Colo Colo concluyó una noche especial para Millonarios, que mezcló homenaje, recuerdos y preparación competitiva antes del inicio oficial de la temporada. En lo futbolístico quedaron aspectos por ajustar, pero también varias conclusiones sobre los nuevos integrantes del plantel en una celebración que, pese al ambiente festivo, terminó con un sabor amargo por el resultado.

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