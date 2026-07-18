Así será la etapa 15 del Tour de Francia: recorrido, altimetría y dónde ver la jornada clave

La primera llegada en alto del Tour de Francia 2026 pondrá a prueba a los favoritos en una exigente etapa de montaña. Foto: EFE - YOAN VALAT

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El Tour de Francia afronta este domingo una de las jornadas más esperadas de la carrera. La etapa 15 marcará el cierre de la segunda semana con el primer final en alto de esta edición, un recorrido diseñado para los escaladores y que promete empezar a separar definitivamente a los aspirantes al podio. Después de otra exhibición de Tadej Pogacar en la montaña, el esloveno vuelve a aparecer como el gran candidato a quedarse con una nueva victoria.

Serán 184 kilómetros entre Champagnole y Plateau de Solaison, en una jornada que acumulará 4.100 metros de desnivel. Aunque el recorrido presenta constantes repechos desde la salida, el trazado está pensado para que toda la atención se concentre en la subida final, donde se espera el gran duelo entre los favoritos de la clasificación general.

Una etapa diseñada para los escaladores

A diferencia de otros recorridos de alta montaña, la aproximación al ascenso definitivo no cuenta con una sucesión de grandes puertos que favorezcan ataques lejanos. El desgaste será permanente gracias a un terreno quebrado, pero todo apunta a que los equipos de los favoritos controlarán la carrera hasta los kilómetros decisivos.

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El principal obstáculo previo será la Col de la Croisette, un puerto de primera categoría con 4,6 kilómetros al 11,2 % de pendiente media, que incluso alcanza rampas del 13 %. Aunque su dureza promete reducir el grupo de favoritos, la cima está situada a 48 kilómetros de la meta, por lo que las posibilidades de un ataque definitivo allí parecen limitadas.

Altimetría de la etapa 15

Tras el descenso llegará un corto repecho y luego un falso llano de 25 kilómetros antes de afrontar el gran desafío del día: Plateau de Solaison, un ascenso de categoría especial (HC) que aparece como el juez de la etapa.

Plateau de Solaison, el gran examen de la general

La subida final presenta un perfil intimidante. Sus primeros cuatro kilómetros son al 11 %, con curvas de herradura y sectores expuestos al sol que podrían empezar a romper el grupo desde muy temprano.

Después aparecen algunos tramos cercanos al 8 %, aunque las pendientes de dos dígitos siguen siendo una constante durante los siete kilómetros finales, antes de un cierre algo más favorable, al 6 %, sobre una cima ubicada a 1.500 metros sobre el nivel del mar.

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Las características del puerto hacen pensar en un enfrentamiento directo entre los hombres de la clasificación general. Será una subida donde difícilmente habrá espacio para tácticas o sorpresas: las diferencias dependerán, principalmente, de las piernas de cada corredor.

Pogacar llega con el control absoluto

El gran favorito vuelve a ser Tadej Pogacar, quien atraviesa un momento dominante en la carrera. El esloveno ya suma cuatro victorias de etapa, todas conseguidas en jornadas de alta montaña, y no ha permitido que ningún rival le dispute el triunfo en su terreno favorito.

Además, su ventaja en la clasificación general ya supera los cuatro minutos y treinta segundos sobre Jonas Vingegaard, quien continúa aferrado al segundo lugar, aunque todavía deberá defenderlo en una montaña que promete seguir marcando diferencias.

Entre los principales candidatos para la etapa también aparecen Paul Seixas, Isaac Del Toro, Remco Evenepoel, Florian Lipowitz, Juan Ayuso y Richard Carapaz, mientras que Vingegaard buscará demostrar nuevamente que sigue siendo el principal rival de Pogacar cuando la carretera se empina.

Los colombianos esperan una nueva oportunidad

La montaña también representa una nueva posibilidad para los colombianos. En la jornada anterior, Einer Rubio integró la fuga del día y llegó a formar parte del último grupo de escapados, aunque fue alcanzado por el pelotón a falta de diez kilómetros para la meta, justo antes del ataque definitivo de Pogacar.

Por su parte, Harold Tejada estuvo muy cerca de celebrar una victoria en la etapa 14, al terminar segundo tras pelear hasta el final.

Ahora la expectativa pasa por conocer si corredores como Egan Bernal o Sergio Higuita intentarán aprovechar el exigente recorrido para buscar protagonismo en la alta montaña, en una etapa que volverá a poner a prueba las piernas de todos los favoritos tras el enorme desgaste acumulado en las jornadas anteriores.

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