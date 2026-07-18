Tabla de goleadores del Mundial 2026: las cuentas de Messi para alcanzar a Mbappé Foto: Agencia EFE

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Kylian Mbappé ya terminó su participación en el Mundial 2026, pero la carrera por la Bota de Oro y el récord histórico de goleadores en las Copas del Mundo todavía no está completamente definida. El delantero francés cerró el torneo con un doblete frente a Inglaterra en el partido por el tercer puesto y dejó la presión sobre Lionel Messi, quien este domingo disputará la final entre Argentina y España con la posibilidad de cambiar nuevamente la historia.

El atacante francés llegó a 10 goles en el Mundial 2026 y alcanzó 22 anotaciones en la historia de las Copas del Mundo, convirtiéndose en el máximo goleador de todos los tiempos y superando los 21 tantos de Messi. Sin embargo, el capitán argentino todavía tendrá un último partido para intentar recuperar ambos registros.

¿Qué necesita Messi para ganar la Bota de Oro?

Con su doblete ante Inglaterra, Mbappé se consolidó como líder de la clasificación de goleadores del Mundial 2026 con 10 anotaciones. Detrás aparece Lionel Messi, que suma ocho goles y aún tiene por disputar la final.

Eso significa que el argentino necesita dos goles para igualar al francés en la cima de la tabla y tres para quedarse en solitario con la Bota de Oro del campeonato.

La definición del premio al máximo artillero del torneo, por tanto, quedó reservada para el último partido del Mundial.

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También está en juego el récord histórico

La lucha entre ambos no solo se limita a la edición de 2026. Mbappé aprovechó el duelo por el tercer puesto para convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales, al llegar a 22 tantos en apenas 23 partidos, superando los 21 goles que Messi consiguió en 33 encuentros.

Sin embargo, ese registro también podría cambiar en la final. Si Lionel Messi marca un gol, igualará la marca del francés con 22 anotaciones. Si consigue un doblete, volverá a quedar como el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo con 23 tantos.

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La posible última función de Messi en un Mundial

La final entre Argentina y España también podría representar el cierre de una era. Con 39 años, todo apunta a que Lionel Messi disputará su tercera final de una Copa del Mundo y, muy probablemente, su último partido en un Mundial.

Además del título, el capitán argentino llegará con dos desafíos individuales de enorme magnitud: intentar recuperar el récord histórico de goles en la competición y arrebatarle a Kylian Mbappé la Bota de Oro del Mundial 2026.

Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026

1. Kylian Mbappé (Francia): 10 goles.

2. Lionel Messi (Argentina): 8 goles.

3. Erling Haaland (Noruega): 7 goles.

4. Jude Bellingham (Inglaterra): 7 goles.

4. Harry Kane (Inglaterra): 6 goles.

6. Ousmane Dembélé (Francia): 6 goles.

6. Mikel Oyarzabal (España): 5 goles.

Así quedó la tabla histórica de goleadores en los Mundiales

Con su doblete frente a Inglaterra, Kylian Mbappé pasó a liderar la clasificación de máximos anotadores de la historia de la Copa del Mundo:

Kylian Mbappé: 22 goles en 23 partidos. Lionel Messi: 21 goles en 33 partidos. Miroslav Klose: 16 goles en 24 partidos. Ronaldo: 15 goles en 19 partidos. Harry Kane: 14 goles en 18 partidos. Gerd Müller: 14 goles en 13 partidos. Just Fontaine: 13 goles en 6 partidos.

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