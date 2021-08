Se fue Cristian Arango y en Millonarios se trabaja para reemplazarlo. No será sencillo, pues el jugador paisa se convirtió en una ficha clave de este equipo relativamente joven y que el semestre pasado, muy a pesar de todo, llegó a la final con gallardía, trabajo y mucho esfuerzo.

Arango, que quería salir al exterior una vez más, se convirtió en refuerzo de Los Ángeles F.C de la MLS, torneo en el que espera brillar como estaba haciendo en Colombia para ganarse un cupo a la selección de mayores.

“Puede que acá se me abra una puerta para estar con la selección. Trabajaré para eso. Espero hacer las cosas bien y trabajar de la manera que siempre me ha caracterizado”, dijo Arango en diálogo con Caracol Radio.

En cuanto a Millonarios y su paso por el club embajador, el jugador fue claro en sobre esta última etapa. “Me entregué al máximo y quedó el sinsabor de no poder lograr el título. Pero, bueno, son cosas que pasan. Me gustaría volver algún día. La hinchada me apoyó muy bien y valoró el sacrificio”.

Por último, Arango tuvo palabras sobre Alberto Gamero, entrenador azul. “Gané más intensidad gracias a él porque le gusta que adelante se juegue rápido, también que todos defiendan. Es un entrenador que te dará la mano, siempre, cuando más lo necesite”.