Cuadrado reveló cómo Millonarios lo convenció para regresar al FPC: así fue la presentación

Cuadrado contó que el primer contacto con Millonarios se produjo a través de Gustavo Serpa, conversación…

Juan Guillermo Cuadrado ya comenzó a vivir su nueva etapa en el fútbol colombiano y, durante su presentación como nuevo jugador de Millonarios, reveló varios detalles que rodearon su regreso al país. El antioqueño explicó cómo nació el contacto con el conjunto embajador , habló de la posibilidad que tuvo de llegar a otros clubes y recibió una noticia inesperada: deberá cumplir dos fechas de suspensión que arrastra desde el fútbol italiano .

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Cuadrado contó que el primer contacto con Millonarios se produjo a través de Gustavo Serpa, conversación que terminó siendo determinante para que tomara la decisión de regresar a Colombia después de casi dos décadas en el fútbol internacional.

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"Estoy muy feliz de poder llegar a una institución tan grande y con tanta historia en Colombia. En el momento en que me llamó el doctor Serpa, obviamente se abrieron las puertas de una casa, como si fuera una familia. Creo que es muy importante cuando te hablan y demuestran ese afecto, que realmente te quieren y quieren contar contigo. Después de hablarlo con la familia, decidimos dar el paso y nuevamente llegar acá a Colombia", explicó.

Cuadrado también tuvo la posibilidad de volver al Medellín

Antes de aceptar la propuesta de Millonarios, el futbolista tuvo conversaciones con Independiente Medellín, club en el que comenzó su carrera profesional. Cuadrado explicó que la institución antioqueña siempre había manifestado que tendría la posibilidad de contar con él, pero finalmente no hubo una propuesta concreta.

"Siempre había dicho que Medellín iba a tener esa opción. Cuando tenía ofertas en Europa, me habían dicho que no tenía que esperar hasta que se acabara el mercado, que era el 12 de septiembre, creo. Yo decidí esperar un poco más porque tenía que tomar una decisión", relató.

El jugador agregó que, por respeto al equipo del que salió, habló directamente con el Medellín. Sin embargo, encontró una dificultad relacionada con el esfuerzo económico que el club había realizado para concretar la llegada de Juan Fernando Quintero.

"Por respeto, hablé con Medellín y ellos me dijeron que habían hecho un esfuerzo muy grande por Juanfer y que les iba a quedar muy difícil. Después analizamos el tema económico, pero nunca hubo una propuesta", contó.

🎙️Cuadrado: “DIM tenía la primera opción. Me dijeron que habían hecho un esfuerzo grande por Juanfer. Nunca hubo una propuesta. Millonarios me demostró que me quería. Uno puede decir que quiere alguien, pero si no hace el intento…” pic.twitter.com/V3u9kpTPF9 — Julián Capera (@JulianCaperaB) September 16, 2026

En ese escenario aparecieron otros clubes interesados, aunque para Cuadrado hubo una diferencia importante en la propuesta de Millonarios: la manera en la que le hicieron sentir que realmente querían contar con él.

"Muchas veces uno puede decir que quiere a alguien, pero si no hace el intento de tenerlo, es diferente. Eso fue lo que pasó con Millonarios. Enseguida me hablaron de la importancia de este club, de su gran historia, y la verdad es que tuvo mucho poder de convencimiento. Me hablaron de una manera muy bonita, que te hace sentir que realmente te quieren. Pasaron creo que tres días para tomar la decisión", explicó.

Gamero habló de la posición de Cuadrado

Alberto Gamero también se refirió a la llegada del experimentado futbolista y dejó claro que Millonarios no pretende cambiar las características que han acompañado a Cuadrado durante su carrera.

El técnico explicó que el antioqueño puede desempeñarse en diferentes zonas del campo y que la intención será encontrar el lugar en el que pueda sentirse más cómodo a medida que recupere ritmo y sume minutos.

"Nosotros sabemos cuáles son las posiciones de Juan Guillermo y dónde se siente cómodo. De atrás hacia adelante puede ser lateral, puede ser un mediocentro interior, puede ser volante. Tiene varias posiciones", explicó Gamero.

Ⓜ️⚽“Yo vengo con mucha pasión de aportar. El objetivo es clasificar a los ochos y después jugar cada partido como una final y voy a hacer lo que este en mis manos para llevar a el equipo a esa grandeza que siempre ha tenido” Juan Guillermo Cuadrado, nuevo jugador de Millonarios,… pic.twitter.com/H1AhT5xcNa — Win Sports (@WinSportsTV) September 16, 2026

El entrenador agregó que buscarán que Cuadrado encuentre progresivamente el lugar donde pueda ofrecer su mejor rendimiento, sin alejarlo de las funciones que históricamente ha desempeñado.

"Vamos a tratar de que él se sienta cómodo donde vaya a jugar y, a medida que vaya tomando ritmo y minutos, seguramente llegará al punto y a la posición donde más pueda aportar. No vamos a inventar, sino a ponerlo en las posiciones en las que siempre ha figurado internacionalmente", añadió.

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La inesperada sanción que Cuadrado deberá cumplir

Uno de los anuncios que dejó la conferencia fue la suspensión que el futbolista todavía tiene pendiente del fútbol italiano.

Cuadrado explicó que la sanción se originó por una expulsión que recibió mientras jugaba para el Pisa en la Copa Italia, el 25 de septiembre de 2025. Según explicó, se trató de una tarjeta roja directa y deberá cumplir dos fechas de suspensión.

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"Me siento muy bien. Venía entrenando y, cuando se acercaba el cierre del mercado, tuve que viajar a Europa para esperar lo que iba a suceder. Esos días no estuve tanto en campo, pero sí me mantuve en forma", contó.

🚨 Juan Guillermo deberá pagar dos fechas de suspensión -antes del debut con Millonarios- por una expulsión en el último partido que disputó por Copa Italia. pic.twitter.com/IeJ1C3Fcm9 — Julián Capera (@JulianCaperaB) September 16, 2026

Luego llegó la revelación: "Tenemos una triste noticia, profe. Ni yo sabía que había sido expulsado en la Copa Italia. Me sacaron roja directa y voy a tener que esperar dos fechas. Pero creo que todo ayuda para bien".

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De esta manera, el regreso competitivo de Cuadrado con Millonarios tendrá que esperar, pues el jugador deberá cumplir primero las dos jornadas de sanción pendientes.

Cuadrado destacó la llegada de otros referentes

El nuevo jugador de Millonarios también se refirió a una situación que ha marcado al fútbol colombiano durante los últimos años: el regreso de futbolistas con amplia trayectoria internacional.

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En ese grupo mencionó a Hugo Rodallega, Carlos Bacca y Luis Muriel, además de la reciente llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional.

"Vengo por el anhelo y la pasión que tengo de jugar porque todavía me siento bien y con fuerza. Cuando ves jugadores mayores que han venido acá y han marcado una diferencia, como Rodallega, Carlos Bacca o Muriel, entiendes que lo que nos mueve es la pasión y poder sentirte parte de una familia que te quiere", afirmó.

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Cuadrado también valoró la presencia de James en el fútbol colombiano y la posibilidad de enfrentarlo ahora en el campeonato nacional.

"Para mí, que haya llegado James es un plus grandísimo para el fútbol colombiano, porque sabemos lo importante que ha sido a nivel mundial. Admiro mucho todo lo que ha hecho y su trayectoria. Mientras más jugadores de esa élite quieran vivir nuevamente en Colombia, va a ser lindo", señaló.

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El antioqueño recordó que ya ha compartido con James en diferentes oportunidades y aseguró que enfrentarlo ahora en Colombia será especial. También mencionó a Bacca, Rodallega y Adrián Ramos como otros referentes con los que mantiene una buena relación.

¿Cuadrado piensa en volver a la selección de Colombia?

La posibilidad de volver a vestir la camiseta de la selección de Colombia también apareció durante la conferencia. Entre risas, Cuadrado aseguró que hace tiempo se siente alejado del combinado nacional, aunque dejó abierta la puerta a lo que pueda ocurrir dependiendo de su rendimiento.

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"Yo hace rato estoy retirado, hace mucho no me llaman", dijo entre risas.

El futbolista explicó que su prioridad ahora está puesta en estar bien con Millonarios, competir y recuperar su nivel, antes de pensar en otros objetivos.

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"En el momento en que Dios ponga ahí algo en mi corazón, obviamente voy a decirlo, pero hace rato no voy. Simplemente quiero estar bien aquí con Millonarios. Uno puede ponerse sueños y metas, entonces, dependiendo de cómo se vea y cómo se sienta, tomará la decisión", manifestó.

Falcao felicitó a Cuadrado por su llegada

Finalmente, Cuadrado reveló que uno de los primeros jugadores que se comunicó con él después de concretar su llegada a Millonarios fue Radamel Falcao García, quien recientemente dejó el club después de haber tenido dos etapas con la institución.

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"Me felicitó. Hablé con él y me dijo: ‘Oye, Juancito, ¿cómo vas a ir en este momento, ya que yo no estoy?’. Y yo le dije: ‘Panita, todavía tiene la oportunidad. Prepárese, póngase bien y, con la ayuda de Dios, si lo quieren acá, lo esperamos para que juguemos juntos'", contó Cuadrado entre risas.

Ⓜ️⚽“Falcao me felicitó y me dijo: ‘¿Cómo vas a ir en este momento que no estoy?’. Y yo le dije: ‘Panita, todavía tiene la oportunidad. Prepárese, póngase bien y acá lo esperamos para que juguemos juntos’”. Juan Guillermo Cuadrado, nuevo jugador de Millonarios, #DespiertaWIN pic.twitter.com/gf9tmVpqhU — Win Sports (@WinSportsTV) September 16, 2026

Así, el antioqueño comenzó oficialmente su etapa como jugador de Millonarios, con la expectativa puesta en su debut y con dos fechas de suspensión que deberá cumplir antes de poder sumar sus primeros minutos en el fútbol colombiano.

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