Continuidad e inversión, claves para el futuro de Millonarios

Alberto Gamero tiene contrato con Millos hasta finales de 2023. Foto: Millonarios

La paciencia no es una virtud de los hinchas del fútbol. Mucho menos de esos que siguen a clubes grandes, históricos o tradicionales. Tal vez por eso se entiende el inconformismo de buena parte de la afición embajadora, molesta y frustrada tras la eliminación de Millonarios de la Liga BetPlay.

El equipo que dirige Alberto Gamero empató 0-0 el sábado ante Nacional, en El Campín, y quedó sin opciones de avanzar a la final del torneo. Este miércoles, desde las 8:15 p.m., en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín, los verdolagas, que tienen nueve puntos en la tabla del cuadrangular A, definirán el finalista con Atlético Júnior, que suma ocho unidades y con una victoria podrá pelear por la primera estrella de 2022.

Mire: Alberto Gamero: “Bajo ningún punto de vista esto puede llamarse fracaso”

“Estamos dolidos, pero bajo ningún punto de vista a esto se le puede llamar fracaso”, aseguró Gamero después del juego. Y aunque lamentó que a su equipo le haya faltado gol en la instancia definitiva, destacó lo positivo que tuvo el semestre.

“Esos 48 puntos que hemos sumado y tenemos en el bolsillo de pronto nos van a servir más adelante en la reclasificación. Este equipo, con el 50 % viniendo del fútbol base, representó bien a la institución. El plantel hoy es de Millonarios, antes no lo era. Les jugamos mano a mano a todos los rivales. De pronto nos superaron en Barranquilla, pero en el resto de partidos no nos superaron, ni de locales ni de visitantes. Vamos a hablar con los directivos para ver cómo nos reforzamos para el próximo torneo, porque mi sueño sigue siendo ser campeón con Millonarios. Si la hinchada me dice que fracasé y tengo que dar un paso al costado, me voy, pero la eliminación no puede borrar todo lo bueno que hicimos”, dijo.

También: Tolima le ganó a Medellín en su casa y quedó a un paso de la final

Y una gran parte de la afición lo entiende. Muchos hinchas están felices con el estilo de juego del equipo, con su actitud y ambición, con la idea de ser protagonista en todos los estadios. Por eso, las críticas, más que al cuerpo técnico y al plantel, son para los directivos, que aunque han hecho una buena gestión administrativa, saneando sus finanzas y capitalizando en las divisiones menores, no han reforzado al primer equipo lo suficientemente bien e incluso han permitido la salida de varias de sus estrellas.

Hinchas y dirigentes tienen argumentos de peso para defender sus posturas. Los primeros olvidan, tal vez, que hay que organizar la casa para hacer que los buenos resultados se vuelvan un hábito. Y los segundos deberían entender que, como en cualquier empresa, se necesita inversión a corto y mediano plazo también.

Millonarios enfrentará el miércoles a Bucaramanga, desde las 6:00 p.m., para cerrar el torneo. Luego tendrá dos semanas de vacaciones y comenzará trabajos de cara al próximo semestre, para el que debe mantener la política que ha consolidado, pero contratar al menos a cuatro refuerzos de peso (un central, un lateral derecho, un volante de creación y un delantero), con el fin de acceder a la final y a un torneo internacional, pues en el fútbol, como en la vida, los resultados son los que sostienen los procesos.

🔜 Próximo partido

🏆 Liga 2022.1

⚽️ Cuadrangular A Fecha 6

🆚 Bucaramanga

📆 Miércoles 15 de junio

⏱ 6:00pm

🏟 Estadio Alfonso López

💻 WinSports+



¡VAMOS MILLONARIOS! Ⓜ️🔝 pic.twitter.com/hfnKPoNjbq — Millonarios FC (@MillosFCoficial) June 12, 2022

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador