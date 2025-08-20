David González dejó de ser técnico de Millonarios tras derrota ante Unión

David González no seguirá al frente de Millonarios. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Millonarios vivió un nuevo golpe en su ya complicada campaña. Este miércoles, tras caer en El Campín contra Unión Magdalena, David González anunció en rueda de prensa que dejaba de ser el técnico embajador, decisión que confirmó al cierre del compromiso en medio de la crisis de resultados.

“Es una situación demasiado compleja. Lo que se vivió hoy en el estadio es difícil. (...) He sido comunicado de parte del club que no continúo. La situación es insostenible y es entendible el punto de vista de nuestros directivos”, comentó González ante los medios.

“No es el tipo de espectáculo que la gente quiere ver. He sido comunicado por parte del club que no continuo, la situación es insostenible y es entendible”, David González. pic.twitter.com/SnhMoav2XR — Win Sports (@WinSportsTV) August 21, 2025

Apenas un punto de 18 posibles logró Millonarios bajo el mando del entrenador en este segundo semestre de la Liga BetPlay. La derrota en condición de local ante Unión, último en la tabla del descenso y el peor equipo de la reclasificación, fue la gota que colmó el vaso.

El cuadro azul, que bajo la conducción del antioqueño estuvo cerca de disputar la final en el semestre pasado, se desplomó en este, marcado por bajas sensibles y una grave crisis futbolística. En medio de ese panorama, el club decidió relevarlo del cargo.

“El entrenador es el que pone la cara y es el que tiene que conseguir los resultados. Lastimosamente empezó a rondar una inseguridad, el rumor, un efecto de bola de nieve (...) Se generó un entorno de incertidumbre y desconfianza del que no fuimos capaces de salir”, agregó González.

“Nos tenemos que ir todos, lastimosamente el fútbol es más fácil que se vaya uno a que lo hagan todos”, comentó Jorge Arias, defensor que acompañó al técnico en la rueda de prensa. “No estamos siendo suficiente en esta institución tan grande que nos ha brindado mucho apoyo. Es difícil hablar hoy, todo va a sonar a excusa”.

