No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Millonarios

David González dejó de ser técnico de Millonarios tras derrota ante Unión

El entrenador antioqueño anunció su salida en la rueda de prensa posterior al partido. Este semestre sumó apenas un punto de 18 posibles.

Redacción Deportes
21 de agosto de 2025 - 04:30 a. m.
David González no seguirá al frente de Millonarios.
David González no seguirá al frente de Millonarios.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Millonarios vivió un nuevo golpe en su ya complicada campaña. Este miércoles, tras caer en El Campín contra Unión Magdalena, David González anunció en rueda de prensa que dejaba de ser el técnico embajador, decisión que confirmó al cierre del compromiso en medio de la crisis de resultados.

“Es una situación demasiado compleja. Lo que se vivió hoy en el estadio es difícil. (...) He sido comunicado de parte del club que no continúo. La situación es insostenible y es entendible el punto de vista de nuestros directivos”, comentó González ante los medios.

Vínculos relacionados

Batalla campal en Argentina: juego de Sudamericana fue cancelado por violencia
Prestamista denunció a Teófilo Gutiérrez por amenaza de muerte
Caos en El Campín: así fue la lluvia de zapatos de la hinchada de Millonarios

Apenas un punto de 18 posibles logró Millonarios bajo el mando del entrenador en este segundo semestre de la Liga BetPlay. La derrota en condición de local ante Unión, último en la tabla del descenso y el peor equipo de la reclasificación, fue la gota que colmó el vaso.

El cuadro azul, que bajo la conducción del antioqueño estuvo cerca de disputar la final en el semestre pasado, se desplomó en este, marcado por bajas sensibles y una grave crisis futbolística. En medio de ese panorama, el club decidió relevarlo del cargo.

“El entrenador es el que pone la cara y es el que tiene que conseguir los resultados. Lastimosamente empezó a rondar una inseguridad, el rumor, un efecto de bola de nieve (...) Se generó un entorno de incertidumbre y desconfianza del que no fuimos capaces de salir”, agregó González.

“Nos tenemos que ir todos, lastimosamente el fútbol es más fácil que se vaya uno a que lo hagan todos”, comentó Jorge Arias, defensor que acompañó al técnico en la rueda de prensa. “No estamos siendo suficiente en esta institución tan grande que nos ha brindado mucho apoyo. Es difícil hablar hoy, todo va a sonar a excusa”.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

David González

Millonarios

Gustavo Serpa

Amber Capital

Enrique Camacho

Ricardo Gato Pérez

Liga BetPlay

El Campín

Unión Magdalena

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar