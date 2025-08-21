David Mackalister Silva: “No supimos interpretar el trabajo del cuerpo técnico”

El capitán de Millonarios asumió la responsabilidad tras la salida de David González y, en medio de la crisis azul, pidió perdón a la hinchada por los malos resultados en la Liga BetPlay. En la rueda de prensa, también declaró Ricardo Pérez y Enrique Camacho. Foto: Jose Vargas Esguerra

Millonarios atraviesa uno de los momentos más turbulentos de los últimos años. La derrota en El Campín frente a Unión Magdalena —colero del descenso y de la reclasificación— no solo desató la furia de la hinchada, sino que precipitó la salida de David González, técnico que apenas pudo sumar un punto de 18 posibles en el segundo semestre de la Liga BetPlay.

En ese escenario, el presidente Enrique Camacho, el director deportivo Ricardo ‘Gato’ Pérez y el capitán David Mackalister Silva enfrentaron los micrófonos para responder sobre el presente del club. La rueda de prensa, cargada de autocrítica, dejó ver un Millonarios golpeado por los resultados, la presión de su hinchada y las dudas sobre la planificación deportiva.

Camacho, visiblemente afectado por la crisis, agradeció el trabajo de González y defendió su proceso: “Hay que reconocer que su primer semestre fue muy bueno y por un partido al final no pasamos a la final”. Sin embargo, dejó claro que la institución no puede ceder terreno en sus aspiraciones: “El técnico que llegue tiene que entender que estamos obligados a ganar títulos. En el fútbol eso es lo único importante y cuando no se logra, siempre se está en deuda”.

Por su parte, Pérez justificó parte de la planeación deportiva y los fichajes: “Se hace la selección de los jugadores con aval del entrenador, algunos se demoran en la adaptación. De Amores no llegó lesionado, Bruno Savio venía sin ritmo, pero el resto estaba en competencia”. También explicó que la salida de Álvaro Montero fue por voluntad del arquero, lo que obligó a buscar un reemplazo de urgencia.

El tono más emotivo lo puso Mackalister Silva, quien asumió la responsabilidad desde el vestuario: “No es ni siquiera pedir disculpas, es pedir perdón, porque como jugadores estamos fallando a la hinchada y a la historia. No supimos interpretar el trabajo del cuerpo técnico”. El capitán, además, recordó que en Millonarios las crisis no son nuevas y que ya antes, con Gamero, el plantel tuvo que sobreponerse: “Hoy también sabemos que depende de nosotros cambiar esta situación”.

La rueda de prensa también estuvo atravesada por el eco de la protesta en El Campín, donde un sector de la hinchada desplegó pancartas en contra de la dirigencia. Camacho defendió el derecho de los aficionados a manifestarse, aunque cuestionó algunos mensajes: “Los hinchas pueden protestar y mostrar sus pancartas, lo que no pueden es ir a agredir”.

Con el equipo lejos de los primeros lugares y sin técnico en propiedad, Millonarios queda frente a una encrucijada. Camacho admitió que ya hay carpetas de entrenadores sobre la mesa y que la decisión debe tomarse pronto. “Hoy tenemos varias propuestas y hay que darle gusto a la hinchada. El equipo que tenemos es mejor que el anterior y los resultados no se han visto reflejados, pero estamos obligados a ganar”, concluyó.

El desafío ahora para el club embajador es encontrar un timonel que rescate la confianza, devuelva la identidad en la cancha y recupere la comunión con una hinchada cada vez más impaciente. La era González, corta y abrupta, quedó atrás; la crisis, en cambio, sigue intacta.

