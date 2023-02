Dimayor dio a conocer las sanciones a Tolima y a Daniel Cataño

Momento en que Daniel Cataño fue agredido en Ibagué. / WinSports

Parece que el caso queda cerrado desde la Dimayor. El ente rector del fútbol colombiano publicó este viernes en la mañana la resolución de la Comisión Disciplinaria sobre lo sucedido con Daniel Cataño, quien fue agredido por Alejandro Montenegro, hincha de Tolima, el pasado domingo en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué.

En el informe, la Comisión resolvió “Sancionar al Club Deportes Tolima S.A con cuatro (4) fechas de suspensión total de la plaza y multa de doce millones setecientos sesenta mil pesos ($12.760.000) por incurrir en la infracción descrita en los numerales 1, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del artículo 84 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol…”.

Asimismo, informaron que Daniel Cataño pagará tres fechas de suspensión y una multa de $618.000. De esa forma, el volante de Millonarios se perdería los partidos contra Jaguares, Once Caldas y Deportivo Cali.

¿Qué pasó con Alejandro Montenegro, el hincha que agredió a Cataño?

Tras conocerse que Cataño tomaría acciones legales por la agresión de Montenegro, el hincha de Tolima ofreció disculpas públicas en un video a través de redes sociales. “Hoy me presento ante ustedes a pedir disculpas. De pronto me dejé llevar por las emociones que se viven dentro de un estadio de fútbol. Son emociones que no son correctas porque no podemos permitir que el fútbol se vuelva violencia, tenemos que llevar la fiesta del fútbol en paz”, dijo Montenegro.

Sin embargo, ayer se conoció que el aficionado también tomará acciones legales contra Cataño. “La denuncia es por lesiones personales, pues el golpe que recibo después del empujón siempre es grave”, dijo el hincha en el Noticiero CM&.

En principio, Montenegro quedó vetado por tres años para asistir a eventos deportivos por su golpe al volante de Millonarios.

