El fútbol colombiano se va quedando sin sus figuras por la crisis económica

A medida de que se avanza en los protocolos de la Dimayor para la reanudación del fútbol colombiano, de momento planillada para agosto, la liga va perdiendo sus principales activos: sus mejores futbolistas y técnicos. El detrimento en la en el espectáculo es orquestada por la crisis económica generada por el nuevo coronavirus.

Tiempos difíciles para las arcas de los clubes. Alexandre Guimarães, el técnico que hace unos meses le dio el título al América de Cali, dejó la institución por las afugias económicas el club escarlata, que, a la fuerza, había decidido suspenderle el contrato al brasileño nacionalizado costarricense.

Matías Pisano, a quien a finales de este mes se le vence el contrato, tampoco seguirá en el equipo vallecaucano. La continuidad del central Juan Pablo Segovia también está en el limbo, pues el América no pudo llegar a un acuerdo con ellos y les tiene suspendidos sus contatos. Todo eso, en el vigente campeón del fútbol colombiano.

Daniel Muñoz, tal vez el mejor futbolista de la liga y capitán de Atlético Nacional, fue vendido al Genk de Bélgica y no pudo jugar más de ocho meses en el club. "Las circunstancias actuales, que generaron la para mundial de fútbol y frente a las cuales Atlético Nacional no ha sido ajeno, cambian de manera notable las expectativas tanto del jugador como del club e invitan a que la despedida de nuestro Capitán no sea un adiós sino un hasta luego", fueron las explicaciones que dio en conjunto antioqueño.

En Millonarios no se quedaron atrás. Su delantero estrella, José Guillermo Ortíz, tampoco seguirá en el equipo. Los 10 goles y tres asistencias en 22 partidos del Tico no le alcanzaron a la directiva, que, por la coyuntura, mirará en la cantera su reemplazo: Diego Abadia, goleador de la sub 20, equipo que salió campeón el año pasado a nivel nacional.

A diario los clubes del fútbol colombiano concretan la estampida de salidas de sus futbolistas. Pero si había uno que tenía todo para consolidarse en el torneo, uno de los mayores prospectos del fútbol colombiano, era Andrés Amaya, de 18 años, quien fue vendido por el Atlético Huila al Inter de Brasil.

Hay cientos de contratos que terminan el próximo 30 de junio y el debate en qué deberían decidir los equipos sigue abierto. Una crisis económica sin precedentes que, mes a mes, se va llevando a las figuras del fútbol colombiano.