El regreso de Máyer Candelo a El Campín

Han pasado casi siete años desde que los hinchas de Millonarios vieron a Mayer Candelo por última vez vestido de azul. Y ha pasado casi una década desde el título que, en palabras del 10, le quitó el peso de 24 años de sequía al conjunto embajador. Hoy el que fuera capitán y uno de los últimos referentes en la historia del cuadro capitalino vuelve a El Campín, pero esta vez como técnico del Cali, en una edición más del llamado ‘Clásico añejo del fútbol colombiano’.

Candelo vuelve al club en el que justamente empezó a prepararse para ser técnico. Luego de liderar al equipo de Hernán Torres para la estrella 14, el volante vallecaucano comenzó su formación como entrenador a la par de disfrutar de sus últimos años como futbolista activo. Fue con el español Juan Manuel Lillo, en 2014, que Máyer aprendió conceptos tácticos y técnicos que le sirvieron para alargar un poco más su carrera y también para lo que sería su nueva etapa como estratega.

“En Tuluá también implementé muchas cosas que le aprendí, que le escuchaba, que iba y apuntaba y le preguntaba. Teníamos una linda relación, una linda amistad, pues es un tipo al que le gusta enseñar. Le gusta darles conocimiento a los demás. Yo intenté exprimirle todo lo que podía, y lo sigo haciendo porque hablo constantemente con él”, dijo en una entrevista para ESPN.

Vuelve con la presión de sumar. Cali y Millonarios son los equipos en los que Candelo salió como ídolo por su entrega, su sentido de pertenencia y sus títulos. Del lado del azul, que llega a la sexta fecha como líder de la Liga BetPlay con 11 unidades, seguramente habrá aplausos y coros de su apellido por parte de la hinchada que lo vio salir campeón en Copa Colombia en 2011 y en Liga en 2012. Del lado del conjunto azucarero, su presente, está la obligación de ganar para salir del fondo de la tabla, una imagen que tiene a los aficionados verdiblancos desesperados, pues desde el semestre anterior no ha cambiado esa circunstancia.

“Es una situación negativa, desafortunadamente no fue un buen momento hoy, seguimos fallando individual y colectivamente. Pienso que no hay excusas, esto es de trabajar todos los días. Si hay un responsable tengo que ser yo, no mis jugadores. Soy el que los entrena y si no han hecho las cosas bien es porque no han entendido el mensaje”, dijo Candelo la fecha pasada tras caer goleado por Envigado y quedarse sepultado en el último lugar con apenas un punto.

El historial entre Millonarios y Cali

El partido de esta noche será el 271 entre Cali y Millonarios por Liga, 47 de ellos en torneos cortos. El historial lo lidera el conjunto azucarero, que ha ganado en 100 oportunidades, mientras que Millonarios lo ha hecho en 95. Los 76 restantes han sido empates.

