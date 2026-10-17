EN VIVO: Millonarios vence 2-1 a Jaguares en El Campín, siga el minuto a minuto

Millonarios recibe a Jaguares de Córdoba por la fecha 15 de la Liga BetPlay Dimayor-II. EFE/ Gastón Britos

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Este sábado sí habrá fútbol en El Campín. Millonarios recibirá a Jaguares desde las 6:00 p. m., luego de que una inspección técnica confirmara que el césped está apto para jugar. El panorama contrasta con lo ocurrido el martes, cuando la Dimayor aplazó el duelo contra Once Caldas por el deterioro de la cancha tras los conciertos de BTS.

En lo deportivo, los embajadores necesitan reencontrarse con la victoria después de tres empates consecutivos, frente a Atlético Nacional, Independiente Medellín y Fortaleza. Los dirigidos por Alberto Gamero ocupan la sexta posición con 22 puntos y buscan afianzarse entre los ocho mejores para regresar a unos cuadrangulares de los que estuvieron ausentes en los dos semestres anteriores.

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Jaguares, por su parte, llega a Bogotá con la necesidad de sumar para mantener vivas sus aspiraciones de permanencia. El conjunto monteriano ocupa la casilla 19 de la tabla del descenso, con un promedio cercano a 0,90, apenas por encima de Boyacá Chicó, el peor clasificado. Tras vencer 3-2 al Deportes Tolima, buscará otro resultado que le permita acercarse a la salvación.

Minuto a minuto de Millonarios vs. Jaguares en la Liga BetPlay Dimayor 2026:

⏱️ 45+4′ | MIL🔵🔵2️⃣-1️⃣⚪⚪JAG: El juego tuvo más fricción en el cierre de la primera mitad y con un nuevo amonestado, Jonathan Lovera, por una falta sobre Daniel Ruiz. Antes hubo polémica por un posible penalti sobre Juan Cuadrado que el árbitro no consideró.

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⏱️ 45+1′ | MIL🔵🔵2️⃣-1️⃣⚪⚪JAG: Cristian Álvarez le apuntó al ángulo superior derecho y ahí la mandó a guardar. Javier Burrai se estiró como pudo pero la pelota tenía tan buena colocación que fue inatajable.

⏱️ 43′ | MIL🔵🔵2️⃣-0️⃣⚪⚪JAG: Wilfrido de la Rosa (Jaguares) cometió una falta desde atrás sobre Sebastián Valencia y se convirtió en el primer amonestado del partido. A los dos minutos amonestaron a Sergio Mosquera (Millonarios) por una infracción sobre Johar Mejía. También amonestaron a David Mackalister por discutir.

⏱️ 40′ | MIL🔵🔵2️⃣-0️⃣⚪⚪JAG: Juan Guillermo Cuadrado pinchó una pelota que Daniel Ruiz convirtió dentro del área en un centro rastrero que Leonardo Castro conectó en el área chica para firmar el segundo de la noche.

⏱️ 34′ | MIL🔵🔵1️⃣-0️⃣⚪⚪JAG: David Mackalister SIlva filtró por el centro una pelota que parecía que iba para Leonardo Castro pero este la deja seguir para que Andrey Estupiñán quede mano a mano con Mosquera y defina ante su salida para romper el cero.

⏱️ 30′ | MIL🔵🔵0️⃣-0️⃣⚪⚪JAG: Leonardo Castro probó de media altura un remate que iba al ángulo del primer palo, lugar en el que Franklin Mosquera estaba atento para mandar la pelota el tiro de esquina.

⏱️ 26′ | MIL🔵🔵0️⃣-0️⃣⚪⚪JAG: Los jugadores de Jaguares corren detrás de la pelota y cuando por fin la tienen en los pies la pierden rápidamente. Como no pueden sumar muchos toques, les toca apostar a la velocidad y la verticalidad.

⏱️ 21′ | MIL🔵🔵0️⃣0️⃣⚪⚪JAG: Juan Guillermo Cuadrado se quitó de encima a un rival con una individualidad y cruzo un remate que se estrelló en las manos de Franklin Mosquera. Primer tiro al arco de Millonarios.

⏱️ 15′ | MIL🔵🔵0️⃣0️⃣⚪⚪JAG: Tras un arranque impetuoso de Millonarios, Jaguares ha mejorado su posicionamiento en el fondo y ha alejado al local de su área. Sin embargo, la posesión sigue siendo del equipo bogotano.

⏱️ 9′ | MIL🔵🔵0️⃣0️⃣⚪⚪JAG: Juan Guillermo Cuadrado tuvo tiempo para acomodarse desde media distancia y probó desde lejos. Su remate pasó cerca del ángulo superior izquierdo. Millonarios acecha el arco de Jaguares con constancia.

⏱️ 6′ | MIL🔵🔵0️⃣0️⃣⚪⚪JAG: Stiven Barreira se sumó al ataque en una acción de balón parado y conectó de cabeza la pelota. Su remate se fue apenas por encima del arco defendido por Franklin Mosquera.

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⏱️ 1′ | MIL🔵🔵0️⃣0️⃣⚪⚪JAG: Luis Matorel hizo sonar su silbato y ya rueda la pelota en El Campín. Desde los primeros segundos del encuentro se entiende que la iniciativa será de Millonarios, que ya es el dueño de la pelota y juega en territorio rival.

El clima en Bogotá no ha sido precisamente amigable en las últimas semanas, pues la lluvia ha arreciado. Hoy la probabilidad de precipitaciones ronda el 45%. Caen algunas gotas sobre el Coloso de la 57, aunque nada que ponga en riesgo el espectáculo. La temperatura en la ciudad ronda los 15° centígrados.

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Luis Matorel, del departamento de Bolívar, fue designado por la FCF para dirigir este duelo entre Millonarios y Jaguares. Deivy Guetio (Valle del Cauca) y Edgar Estrada (Antioquia) serán sus asistentes. En el VAR estará Fernando Acuña (Boyacá).

Julio Méndez se decantó por un 4-2-3-1: Franklin Mosquera; Juan Esteban Franco, Jonathan Lovera, Carlos Henao y Luis Jiménez; Royscer Colpa y Rafael Bustamante; Wilfrido de la Rosa, Cristian Álvarez y Johar Mejía; Andrés Rentería.

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Alberto Gamero apostó por un 4-4-2: Javier Burrai; Samuel Martín, Stiven Barreiro, Sergio Mosquera y Sebastián Valencia; Stiven Vega, David Mackalister Silva, Daniel Ruiz y Juan Cuadrado; Leonardo Castro y Andrey Estupiñán.

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