Bolivia llega con todo: la Verde busca dar el golpe ante Colombia en Barranquilla

Con la ilusión intacta y una lista renovada, Bolivia quiere sorprender a Colombia en un duelo clave rumbo al Mundial 2026.

Redacción Deportes
26 de agosto de 2025 - 08:51 p. m.
Miguel Terceros de Bolivia celebra su gol este jueves, en un partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 entre Bolivia y Colombia en el estadio Municipal en El Alto (Bolivia).
Foto: EFE - Luis Gandarillas
Con escasas chances de clasificación directa, Bolivia apuesta al regreso del mediocampista ofensivo Henry Vaca para luchar por el pase al Mundial de 2026 en las dos últimas fechas del clasificatorio sudamericano frente a Colombia y Brasil.

El centrocampista de Oriente Petrolero, ausente de buena parte de la eliminatoria por lesión o cuestiones técnicas, es la principal novedad del listado de 28 futbolistas convocados por el seleccionador Oscar Villegas la noche del lunes.

Internacional en 24 ocasiones, autor de un gol y dos asistencias, Vaca, de 27 años, no defiende a su país desde la goleada en casa contra Venezuela (4-0) en septiembre de 2024.

Formará parte del plantel que enfrentará a Colombia (6°) en la calurosa Barranquilla el 4 de septiembre y recibirá cinco días después, en la altura de El Alto (4.150 msnm), al clasificado Brasil (3°) de Carlo Ancelotti.

Aunque remotas, La Verde, octava con 17 puntos en 16 partidos, tiene opciones de obtener el pase directo a la cita que albergarán el próximo año Estados Unidos, Canadá y México.

Más clara parece su opción de pelear con Venezuela, que ocupa la séptima casilla con 18 unidades, la plaza de la repesca intercontinental.

Lista de convocados:

Arqueros: Guillermo Viscarra (Alianza Lima, PER), Carlos Lampe (Bolívar), Rodrigo Banegas (The Strongest).

Defensores: Luis Haquin (Al-Tai, KSA), Efraín Morales (CF Montreal, MLS), Diego Arroyo (Shakhtar Donetsk, UKR), Marcelo Tórrez (Santos, BRA), Leonardo Zabala (Cancún FC, MEX), Yomar Rocha (Bolívar), Diego Medina (CSKA 1948 Sofía, BUL), Lucas Macazaga (Leganés, ESP), José Sagredo (Bolívar), Roberto Fernández (Akron Togliatti, RUS),

Mediocampistas: Ervin Vaca (Bolívar), Héctor Cuéllar (Always Ready), Óscar López (Mallorca, ESP), Robson Matheus (Bolívar), Gabriel Villamil (Liga de Quito, ECU), Moisés Villarroel (Blooming), Darío Torrico (Always Ready), Miguel Terceros (América MG, BRA), Carlos Melgar (Bolívar), Luis Paz (Bolívar).

Delanteros: Moisés Paniagua (Always Ready), Carmelo Algarañaz (Kalamata, GRE), Enzo Monteiro (Auda, LVA), Henry Vaca (Oriente Petrolero), Gustavo Peredo (Guabirá).

Por Redacción Deportes

