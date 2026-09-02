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Estas fueron las estadísticas de Fabián Bustos en Millonarios tras siete meses en el cargo

El estratega argentino llegó al club Embajador el 1 de febrero de 2026 tras el despido de Hernán Torres, quien reemplazó a David González.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
02 de septiembre de 2026 - 12:33 p. m.
Fabián Daniel Bustos, director técnico argentino de Millonarios, durante el compromiso contra Atlético Bucaramanga por la primera fecha de la Liga Betplay 2026-II.
Fabián Daniel Bustos, director técnico argentino de Millonarios, durante el compromiso contra Atlético Bucaramanga por la primera fecha de la Liga Betplay 2026-II.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
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En un movimiento sorpresivo de Millonarios, Fabián Bustos fue despedido este martes 1 de septiembre de 2026. El DT argentino fue apartado del cargo apenas siete meses después de llegar a Bogotá, también en medio del campeonato, para reemplazar a Hernán Torres, quien permaneció seis meses en el puesto.

Con esto, Millos ha tenido tres técnicos en un poco más de un año y medio. Desde la salida de Alberto Gamero en diciembre de 2024, el club no ha podido estabilizar ningún proceso y aunque pareció que David González podía ser un sucesor idóneo, terminó siendo despedido en medio de la Liga Betplay 2025-II.

Le contamos: Fabián Bustos no es más técnico de Millonarios, el club lo hizo oficial

Números de Fabián Bustos en Millonarios

En líneas generales, el entrenador argentino dirigió 31 partidos, logrando 16 victorias, ocho empates y siete derrotas. Tras siete meses como estratega del club albiazul, Bustos registró un rendimiento acumulado del 60,22%.

Además de dirigir en la Liga y Copa Betplay, Fabián Bustos también estuvo en el banquillo en siete partidos de la Copa Sudamericana. Ganó tres, empató dos y perdió otros dos sin lograr superar la fase de grupos de la competencia.

Eso sí, logró una victoria histórica en el estadio Atanasio Girardot de Medellín al eliminar de la Sudamericana a Atlético Nacional. Sin embargo, parece que el equipo no volvió a ser tan competitivo como aquella noche en Antioquia.

Lea también: Fabián Bustos se va de Millonarios a un día del clásico: dan como un hecho la noticia

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  • Fecha: miércoles 2 de septiembre de 2026
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  • Hora: 8:25 p. m.
  • Canal: Win+ Fútbol y Win Sports Online

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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