Estas fueron las estadísticas de Fabián Bustos en Millonarios tras siete meses en el cargo

Fabián Daniel Bustos, director técnico argentino de Millonarios, durante el compromiso contra Atlético Bucaramanga por la primera fecha de la Liga Betplay 2026-II. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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En un movimiento sorpresivo de Millonarios, Fabián Bustos fue despedido este martes 1 de septiembre de 2026. El DT argentino fue apartado del cargo apenas siete meses después de llegar a Bogotá, también en medio del campeonato, para reemplazar a Hernán Torres, quien permaneció seis meses en el puesto.

Con esto, Millos ha tenido tres técnicos en un poco más de un año y medio. Desde la salida de Alberto Gamero en diciembre de 2024, el club no ha podido estabilizar ningún proceso y aunque pareció que David González podía ser un sucesor idóneo, terminó siendo despedido en medio de la Liga Betplay 2025-II.

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Números de Fabián Bustos en Millonarios

En líneas generales, el entrenador argentino dirigió 31 partidos, logrando 16 victorias, ocho empates y siete derrotas. Tras siete meses como estratega del club albiazul, Bustos registró un rendimiento acumulado del 60,22%.

Además de dirigir en la Liga y Copa Betplay, Fabián Bustos también estuvo en el banquillo en siete partidos de la Copa Sudamericana. Ganó tres, empató dos y perdió otros dos sin lograr superar la fase de grupos de la competencia.

Eso sí, logró una victoria histórica en el estadio Atanasio Girardot de Medellín al eliminar de la Sudamericana a Atlético Nacional. Sin embargo, parece que el equipo no volvió a ser tan competitivo como aquella noche en Antioquia.

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Independiente Santa Fe vs. Millonarios

Fecha : miércoles 2 de septiembre de 2026

Lugar : estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá

Hora : 8:25 p. m.

Canal: Win+ Fútbol y Win Sports Online

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