Fabián Bustos no es más técnico de Millonarios, el club lo hizo oficial

Fabián Daniel Bustos, director técnico argentino, durante el compromiso entre Millonarios y Atlético Bucaramanga por la primera fecha de la Liga Betplay 2026-II. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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“Millonarios FC informa que el profesor Fabián Bustos no continuará como entrenador del equipo profesional. A partir de este momento se iniciará el proceso para designar a su sucesor, con el objetivo de continuar trabajando con la máxima ilusión y responsabilidad”, publicó en X el club.

Con esto se confirmó la información entregada por el periodista Juan Felipe Cadavid en la tarde del martes primero de septiembre de 2026. Todo esto a un poco más de 24 horas de que Millos dispute el clásico capitalino número 347 frente a Independiente Santa Fe, el cual será dirigido por un interino.

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¿Quién dirigirá contra Santa Fe?

“Millonarios FC informa que para el clásico contra Santa Fe, el equipo será dirigido de manera interina por los profesores Omar Rodríguez y Guiam Carlos Espinoza”, también dijo a través de sus redes sociales la escuadra albiazul.

Aunque ni Millos ni Bustos se han referido públicamente al tema, Julián Capera, periodista de Blu Radio, declaró que el entrenador argentino fue despedido en el hotel donde se concentraba con el equipo para el clásico.

Además, Capera señaló que el cuerpo técnico se fue molesto, pues considera que no los dejaron afrontar todo el semestre con un plantel armado por ellos. Las directivas del club alegaron malos resultados en el comienzo del semestre.

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Independiente Santa Fe vs. Millonarios

Fecha : miércoles 2 de septiembre de 2026

Lugar : estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá

Hora : 8:25 p. m.

Canal: Win+ Fútbol y Win Sports Online

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