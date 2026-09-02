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Fabián Bustos no es más técnico de Millonarios, el club lo hizo oficial

El club Embajador confirmó oficialmente la información del periodista Juan Felipe Cadavid: el director técnico argentino fue despedido del equipo.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
02 de septiembre de 2026 - 11:50 a. m.
Fabián Daniel Bustos, director técnico argentino, durante el compromiso entre Millonarios y Atlético Bucaramanga por la primera fecha de la Liga Betplay 2026-II.
Fabián Daniel Bustos, director técnico argentino, durante el compromiso entre Millonarios y Atlético Bucaramanga por la primera fecha de la Liga Betplay 2026-II.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
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Millonarios FC informa que el profesor Fabián Bustos no continuará como entrenador del equipo profesional. A partir de este momento se iniciará el proceso para designar a su sucesor, con el objetivo de continuar trabajando con la máxima ilusión y responsabilidad”, publicó en X el club.

Con esto se confirmó la información entregada por el periodista Juan Felipe Cadavid en la tarde del martes primero de septiembre de 2026. Todo esto a un poco más de 24 horas de que Millos dispute el clásico capitalino número 347 frente a Independiente Santa Fe, el cual será dirigido por un interino.

Le sugerimos: Fabián Bustos se va de Millonarios a un día del clásico: dan como un hecho la noticia

¿Quién dirigirá contra Santa Fe?

“Millonarios FC informa que para el clásico contra Santa Fe, el equipo será dirigido de manera interina por los profesores Omar Rodríguez y Guiam Carlos Espinoza”, también dijo a través de sus redes sociales la escuadra albiazul.

Aunque ni Millos ni Bustos se han referido públicamente al tema, Julián Capera, periodista de Blu Radio, declaró que el entrenador argentino fue despedido en el hotel donde se concentraba con el equipo para el clásico.

Además, Capera señaló que el cuerpo técnico se fue molesto, pues considera que no los dejaron afrontar todo el semestre con un plantel armado por ellos. Las directivas del club alegaron malos resultados en el comienzo del semestre.

Le recomendamos: Independiente Santa Fe vs. Millonarios: TV, hora y dónde ver en vivo el clásico capitalino

Independiente Santa Fe vs. Millonarios

  • Fecha: miércoles 2 de septiembre de 2026
  • Lugar: estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá
  • Hora: 8:25 p. m.
  • Canal: Win+ Fútbol y Win Sports Online

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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Hugo Rodallega

 

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