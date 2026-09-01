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Independiente Santa Fe vs. Millonarios: TV, hora y dónde ver en vivo el clásico capitalino

Santafereños y Embajadores intentarán volver a la victoria en la Liga Betplay 2026-II en el clásico capitalino número 347 de la historia.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
01 de septiembre de 2026 - 09:00 p. m.
Sebastián Valencia, jugador de Millonarios, y Helibelton Palacios, de Independiente Santa Fe, durante el clásico capitalino de la Liga Betplay 2026-I en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.
Sebastián Valencia, jugador de Millonarios, y Helibelton Palacios, de Independiente Santa Fe, durante el clásico capitalino de la Liga Betplay 2026-I en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
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Independiente Santa Fe y Millonarios escribirán un nuevo capítulo en la historia del clásico capitalino del fútbol profesional colombiano. Rojos y azules se medirán en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá en busca de regresar a la victoria en una jornada adelantada de la Liga Betplay 2026-II.

El contexto de ambos clubes es muy distinto, algo que será crucial en cómo cada uno afronta el compromiso del próximo miércoles en el Coloso de la 57. Eso sí, Santa Fe parte con un ligero favoritismo, ya que oficiará de local y arrastra buenas sensaciones desde su partido en la Copa Sudamericana.

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Independiente Santa Fe

Los dirigidos por Pablo Repetto vienen de igualar a un gol contra Atlético Junior en Barranquilla. Un resultado positivo teniendo en cuenta que jugó con un equipo mixto tras el partido de vuelta por los octavos de la Sudamericana.

El León eliminó a River Plate por medio de los penales en el estadio Más Monumental de Buenos Aires en Argentina. La clasificación y la permanencia en el plano internacional son su mayor motivación para ganar este clásico.

Eso sí, la prioridad del conjunto cardenal es la competencia CONMEBOL, la cual reanudará una semana después del partido con Millonarios. Se jugará el pase a semifinales en una llave frente a los colombianos de Vasco da Gama.

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Millonarios

Por su lado, el cuadro albiazul viene de un incómodo empate 0-0 contra Internacional de Bogotá como local. Ya son cinco puntos lo que ha perdido Millos en su estadio, una situación que podría ser crítica más adelante.

Aun así, la escuadra embajadora marcha en la quinta posición de la Liga Betplay 2026-II a seis unidades de la punta. Al no jugar un torneo continental como Santa Fe, todos sus esfuerzos están destinados a ganar la liga.

Un objetivo de todos los semestres, como ocurre con cualquier equipo grande, y que lleva más de tres años siéndole esquivo a Millonarios. Tal vez el clásico bogotano sea el punto de inflexión para encontrar un mejor juego en cancha.

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Hora y dónde ver en vivo Santa Fe vs. Millonarios

  • Fecha: miércoles 2 de septiembre de 2026
  • Lugar: estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá
  • Hora: 8:25 p. m.
  • Canal: Win+ Fútbol y Win Sports Online

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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