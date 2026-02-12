Así fue el primer gol de Radamel Falcao García tras su regreso a Millonarios: video

Radamel Falcao García volvió a marcar con la camiseta de Millonarios. Foto: MFC

Radamel Falcao García marcó este miércoles su primer gol en 2026 y le devolvió el grito sagrado a El Campín en un momento límite para Millonarios. El 1-0 frente a Águilas Doradas, por la sexta fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I, significó más que tres puntos.

Para el cuadro embajador ese tanto del “Tigre” fue el desahogo de un equipo que aún no había ganado en el semestre y también representó el primer triunfo de Fabián Bustos como técnico embajador. La diferencia terminó llegando desde la jerarquía de un referente que entiende los momentos.

El tanto del experimentado delantero destrabó un partido cerrado, de posesión improductiva y pocas ideas en el último cuarto de cancha. Hasta entonces, Millonarios había chocado contra el orden defensivo de Águilas y contra su propia ansiedad.

Fue el primer gol del ‘Tigre’ tras su regreso al club de sus amores, luego de seis meses fuera de las canchas. Falcao, que había cumplido 40 años este martes, ingresó al inicio del segundo tiempo en lugar de Carlos Darwin Quintero. Su entrada modificó el pulso del ataque.

La acción decisiva se produjo al minuto 53, cuando Javier Mena sujetó a Andrés Llinás dentro del área. El árbitro Luis Matorel, tras revisar la jugada en el VAR, señaló el punto penalti. Tres minutos después, Falcao tomó la pelota y, con serenidad, venció a Iván Arboleda desde los doce pasos.

Con ese cobro, ejecutado al 56’, el experimentado delantero llegó a 12 goles con la camiseta azul. Ahora Millonarios pondrá el horizonte en el duelo del próximo sábado frente a Llaneros, que también tendrá lugar en El Campín de Bogotá (4:30 p.m.).

