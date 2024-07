Falcao se quebró en llanto en plena rueda de prensa: “Vivir esto significa mucho”

El delantero colombiano Radamel Falcao García, que fichó por el Millonarios FC de Colombia, habla durante una rueda de prensa en Bogotá el 4 de julio de 2024. Foto: AFP - RAUL ARBOLEDA

Radamel Falcao no pudo contener sus lágrimas luego del alucinante recibimiento que la hinchada de Millonarios le brindó este jueves en la noche al frente de un hotel al norte de Bogotá.

Al ritmo de tambores, trompetas y cantos, cientos de seguidores le dieron la bienvenida al ídolo colombiano, quien aseguró que cumplió su sueño de niño al llegar al club embajador, del que es hincha.

“Estoy cumpliendo el sueño de niño, que siempre tuve. Nunca dude de venir aquí y esto está superando las expectativas que tengo. Estoy muy emocionado. Nunca pensé que fuera tan emocionante. Tengo muchísima ilusión. Quiero darles lo mejor de mí. Para el grupo y para el equipo, soy uno más. Quiero darle muchas alegrías a ustedes”, aseguró Falcao.

Los hinchas albiazules esperaron pacientemente a Falcao en las afueras del hotel desde el mediodía. Al pasar la tarde, la calle se fue llenando de aficionados. El ‘mar azul’, como llamaba Mayer Cándelo, se hizo presente con mensajes y cantos dedicados al goleador histórico de la selección de Colombia. “Y ya lo veees y ya lo veeeees, es el equipo de Radameeeel”, cantaban.

Cuando el samario salió a saludarlos, los seguidores del embajador lanzaron pólvora, activaron bombas de humo azul e iluminaron la noche capitalina con bengalas. “No tengo cómo pagarles. Voy a dejar cada gota de sudor en el campo, por este escudo, por esta gente y por todos mis compañeros. Muchísimas gracias. La próxima nos vemos en El Campín”, dijo el delantero, quien se prepara para enfrentar a River Plate el próximo martes en el Monumental de Buenos Aires, Argentina.

El llanto de Falcao en medio de la rueda de prensa

Luego del saludo a los hinchas, Falcao atendió a los medios de comunicación en el hotel. Se mostró feliz, emocionado y hasta llegó a confesar un detalle que Mackalister Silva, capitán del equipo, tuvo con él.

“Macka me hizo un pedido muy especial y que no le podía decir que no. Yo considero que él es un símbolo de la institución y la verdad es que no pasaba por mí venir y pedir la capitanía. Hoy, lo primero que hizo fue dármela”, dijo.

Sobre su llegada a Millonarios mencionó que es un reto que lo tiene con expectativa, pues quiere salir campeón con el equipo. “El desafío me encanta porque no hay nada mejor que estar en un club que pelea por el título. No hay mejor motivación ni mejor estímulo que luchar por ganar cada fin de semana”.

Las lágrimas llegaron cuando le preguntaron sobre el recibimiento de la hinchada. “Yo toda mi vida he sido extranjero y venir a mi país para vivir esto a esta altura de mi carrera significa mucho. Estoy muy agradecido. (...) No puedo hablar”, dijo con la voz entrecortada y antes de pedir agua.

El delantero también habló sobre su relación Leonardo Castro y Santiago Giordana, con quienes estará en el ataque de Millonarios. “Con Leo y con Santiago Giordana hemos hablado muy poco, más que todo enfocados en el entrenamiento. Esperamos que todos le aportemos goles al equipo, que es lo que se necesita, y que podamos disfrutar juntos”.

La carrera de Radamel Falcao

Falcao inició jugando las divisiones inferiores de Colombia. Solo llegó a entrenar con Millonarios por un breve periodo y en 2001 fue fichado por River Plate de Argentino, cuando tenía 15 años.

En 2009, fue transferido al FC Porto de Portugal, donde dio comienzo a su carrera en clubes europeos. En los años siguientes, pasó por Atlético de Madrid (España), el AS Mónaco, Manchester United, el Chelsea (Inglaterra), el Galatasaray (Turquía) y el Rayo Vallecano (España), su último club antes del fichaje en Millonarios.

‘El Tigre’ Falcao García, de 38 años, es considerado uno de los mejores deportistas de la historia de Colombia y es el máximo goleador de la selección con 36 tantos.

Disputó el Mundial de Rusia 2018 y se quedó fuera de Brasil 2014 por una terrible lesión en su rodilla. Tampoco juega la Copa América 2024 en Estados Unidos por decisión del entrenador.

En 2012 fue parte del 11 ideal del año de la FIFA, junto a astros como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Con el fichaje de Falcao, Millonarios de Alberto Gamero espera repuntar en el torneo finalización de 2024, tras una tímida participación en el apertura y una dolorosa eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador