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Fortaleza vs. Millonarios, en vivo: siga el minuto a minuto del partido en Bogotá

Fortaleza y Millonarios se enfrentan en Techo por el comienzo de la fecha 14 de la Liga BetPlay.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
Millonarios confirmó su recuperación: venció a Pasto y sumó dos triunfos consecutivos
Millonarios confirmó su recuperación: venció a Pasto y sumó dos triunfos consecutivos
Foto: Millonarios F.C

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Fortaleza recibe a Millonarios en el estadio de Techo para abrir la fecha 14 de la Liga BetPlay. Dos equipos bogotanos se enfrentan con la necesidad de sumar tres puntos importantes, aunque con realidades diferentes en el campeonato.

Millonarios ocupa la sexta posición con 21 puntos en 13 partidos disputados. El conjunto embajador es uno de los equipos que más encuentros ha jugado en el torneo, en medio de un calendario irregular en el que algunos clubes tienen 11 compromisos, otros 12 y el equipo azul llegará a 14 tras el duelo de esta noche. Por ahora, se mantiene dentro del grupo de los ocho.

Fortaleza, por su parte, suma 10 puntos en 12 partidos y necesita una victoria para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación a los cuadrangulares semifinales. El equipo local viene de empatar 0-0 frente a Deportivo Pasto en condición de visitante.

Millonarios llega con la presión de recuperarse tras una eliminación sorpresiva en la Copa BetPlay frente a Barranquilla FC, equipo de la segunda división que ocupa el último lugar de su campeonato. La caída representó un duro golpe para el conjunto embajador, que ahora busca pasar la página en la Liga. En su más reciente presentación por el torneo, empató 2-2 contra Independiente Medellín en territorio antioqueño.

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El compromiso entre Fortaleza y Millonarios comenzará a las 8:10 p. m. en el estadio de Techo y tendrá transmisión de Win Sports +.

Siga acá el minuto a minuto de Fortaleza vs. Millonarios

08 de octubre de 2026 – 08:27 p. m.

Palo de Sebastián Valencia

16’ ⏱️ FORTALEZA ⚪️⚪️ 0-0 MILLONARIOS 🔵🔵: ¡Millonarios estuvo cerca de abrir el marcador! Sebastián Valencia se proyectó por la banda izquierda, recibió un pase atrás y, al ingresar al área, sacó un potente remate de zurda que se estrelló contra el vertical. Primera ocasión clara del conjunto embajador, que empieza a encontrar espacios en el ataque.

08 de octubre de 2026 – 08:21 p. m.

Millonarios, impreciso

10’ ⏱️ FORTALEZA ⚪️⚪️ 0-0 MILLONARIOS 🔵🔵: Millonarios comenzó impreciso en Techo. Los pases errados y la falta de comunicación en algunas jugadas han marcado el arranque del equipo embajador, que, pese a esas dificultades, es el que más propone en los primeros minutos.

Fortaleza, por su parte, mantiene el orden defensivo, espera con paciencia y busca aprovechar los errores del conjunto azul para generar peligro.

Actualización clave 08 de octubre de 2026 – 08:11 p. m.

Comineza el partido

01’ ⏱️ FORTALEZA ⚪️⚪️ 0-0 MILLONARIOS 🔵🔵: Ya rueda el balón en Techo.

Actualización clave 08 de octubre de 2026 – 07:46 p. m.

La formación de Fortaleza

Actualización clave 08 de octubre de 2026 – 07:38 p. m.

Los once de Millonarios

Millonarios ya tiene su once titular para visitar a Fortaleza en el estadio de Techo. Javier Burrai estará en el arco, acompañado en la defensa por Samuel Martín, Stiven Barreiro, Sergio Mosquera y Sebastián Valencia.

En el mediocampo estarán Leonai Souza y Rodrigo Ureña, mientras que en la zona ofensiva aparecen Andrey Estupiñán, Juan Guillermo Cuadrado, quien llevará el brazalete de capitán, Francisco Chavarría y Leonardo Castro.

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Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Ciclismo, Baloncesto y Fútbol Americano. JuanBecerra24 jbecerra@elespectador.com

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