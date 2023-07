Catalina Chica, la médica deportóloga que también contribuyó al título de Millonarios

Catalina Chica (izquierda), médica de Millonarios y Jorge Arias, defensa del cuadro albiazul. Foto: @MillosFCoficial

La dedicación y los conocimientos en el campo de la medicina deportiva de Catalina Chica, médica cirujana de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), han sido fundamentales para el éxito de Millonarios, que acaba de ganar la Liga BetPlay 2023-I y la estrella 16 de su historia.

La doctora Chica, única directora médica de un equipo profesional de fútbol masculino de Primera División en el país, siempre ha estado vinculada al cuidado de los deportistas, primero en Compensar, después en el Instituto Distrital de Recreación y Deportes (IDRD) y Coldeportes, y desde hace nueve años en Millonarios Fútbol Club SA.

Puede leer: Pablo Jacobsen: “Millonarios ha sabido encender su fuego interior”

La médica asegura que su fortaleza es herencia de su madre, una mujer valiente que a pesar de las dificultades creció profesionalmente y logró sus metas, pero también de sus raíces profesionales obtenidas en la UNAL.

“La Universidad me enseñó a ser decisiva en la toma de decisiones, a tener retos grandes, a sentirme siempre capaz, alcance a ser “sanjuanera”, es decir que me formé en el Hospital San Juan de Dios, en donde aprendí a resolver; esa formación fue clave, nunca me he sentido incapaz ni corta en conocimientos ni en mis capacidades, y eso fue definitivo, amo a mi Universidad Nacional profundamente”.

Ella es Catalina Chica, la médica deportóloga de Millonarios, primera mujer en un equipo profesional del fútbol colombiano en esa especialidad.



Catalina lleva 9 años en el club y cuentan desde adentro que es parte vital dentro del plantel. No por nada, se le vio abrazando… pic.twitter.com/6gOv90Rxj2 — Juez Central (@Juezcentral) June 28, 2023

Detrás del triunfo del equipo bogotano, además de los jugadores también están los entrenadores, asesores técnicos y todo un equipo de profesionales que respaldan sus procesos de preparación física y mental. “Este trabajo interprofesional mejora las capacidades deportivas que marcan la diferencia”, destaca la profesional, quien también se graduó en la Especialidad en Medicina del Deporte de la Universidad El Bosque.

Como experta, ha desempeñado un papel fundamental en el cuidado de los atletas, brindando diagnósticos precisos, tratamientos efectivos y programas de rehabilitación personalizados.

Su conocimiento y experiencia en el campo han sido cruciales para mantener en óptimas condiciones la salud y el rendimiento de los deportistas.

Le recomendamos: David Mackalister Silva, capitán y símbolo con sentido de pertenencia

Sin embargo resalta que su trabajo va mucho más allá de la asistencia en las lesiones que puedan presentar los jugadores, y que su prioridad es salvaguardar su salud y su bienestar frente al alto rendimiento, por lo que se siente orgullosa de haber podido implementar soluciones frente a los retos.

“Uno de los más importantes ha sido sin duda poder formar el Departamento de Ciencias Aplicadas, en el que logramos tener todo un equipo de trabajo que incluye nutricionistas, deportólogos, fisioterapeutas, psicólogos y preparadores físicos, y que esto tenga relevancia dentro del equipo, desde las directivas hasta el cuerpo técnico y los jugadores”, destaca.

Su experiencia y dedicación han sido fundamentales para superar los obstáculos que a menudo enfrentan las mujeres en este campo y demostrar que las ellas también se pueden desempeñar con excelencia en roles tradicionalmente dominados por hombres.

Le puede interesar: “Es bonito volver a pelear en la punta”: Egan Bernal en el inicio del Tour

Su contribución ha allanado el camino para que otras profesionales en estas áreas encuentren su lugar en el mundo del deporte. “Ganarse la credibilidad y confianza de los colegas y del cuerpo técnico y directivo es un logro importante que se logra con conocimiento y experiencia”, anota al respecto.

Así mismo vale la pena resaltar el papel fundamental que las ciencias del deporte –en este caso de la Medicina del Deporte– tienen como un sustrato fundamental en los logros y éxitos deportivos. Es un área que en Colombia tiene un gran potencial de fortalecimiento, y la UNAL, con sus programas académicos y líneas de investigación, sigue aportando a la nación en diferentes contextos.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador