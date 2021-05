La Alcaldía de Manizales autorizó a Millonarios para jugar en el estadio Palogrande

Los embajadores jugarán la primera fecha de la Liga BetPlay 2021 ante Envigado en el estadio de la capital de Caldas, informó la Alcaldía de la ciudad.

“Durante el primer pico de la pandemia no hubo fútbol en Bogotá. En este segundo pico tampoco será posible”. dijo Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá en la mañana de este jueves. Así confirmó que el estadio El Campín y el estadio de Techo no serán prestados para el inicio de la Liga BetPlay 2021 mientras la capital no supere el segundo pico de la pandemia.

Así las cosas, Millonarios, Santa Fe y Equidad se vieron en la obligación de buscar una sede alterna para los primeros juegos del torneo local. En especial los embajadores debían solucionar pronto este percance, pues a diferencia de los otros dos equipos capitalinos, en la primera fecha los azules jugaban en Bogotá.

Los directivos del cuadro albiazul solicitaron a la Alcaldía de Manizales el préstamo del estadio Palogrande para la primera fecha de la Liga BetPlay, donde enfrentarán a Envigado.

La Alcaldía de la capital del departamento de Caldas informó por medio de un comunicado que autorizaba la utilización del estadio para el compromiso “dado que el equipo que jugaría de loca, en este caso Los Millonarios, en conjunto con el oficial de seguridad del Once Caldas, se comprometen a cumplir con los protocolos de bioseguridad aprobados por la Dimayor y el Ministerio de Salud y Protección Social en tiempos de pandemia por el COVID-19″.

Aunque no se ha confirmado la hora, Millonarios y Envigado jugarían el domingo 17 de enero la primera fecha de la Liga BetPlay. El atractivo del compromiso estaría en el debut de Fredy Guarín con el cuadro embajador.

Azules y naranjas se han enfrentado en 67 oportunidades. Millonarios ha ganado 33 veces, han empatado en 13 ocasiones y Envigado ha triunfado en 21 encuentros.