“Con la frente en alto”: la emotiva charla de Millonarios tras la final, video

No fue el resultado esperado para Millonarios. Los embajadores pasaron de la gloria a la frustración en los últimos minutos de la final de la Copa BetPlay frente a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot.

En un partido marcado por polémicas arbitrales, opciones falladas por ambos encuentros y una infartante definición por penaltis, los verdolagas vencieron a los albiazules y consiguieron su sexto trofeo en este certamen.

Tras el encuentro, Millonarios, liderado por Alberto Gamero, Daniel Cataño, Álvaro Montero y el capitán Macalister Silva, tuvo una emotiva charla en la que se hizo el balance del partido y se planteó el nuevo reto en los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

“De esto siempre hay que aprender de los errores, pero también hay que aprender de las circunstancias que Dios, a veces, nos manda a nosotros. Hoy, algo que tengo de agradecimiento con ustedes es que estoy feliz porque fueron unos verracos por venir a jugar aquí”, aseguró el técnico Gamero.

“Nos debemos sentir fuertes y con la frente en alto. Lo que hicimos hoy, me gustó mucho. Fue valentía de nosotros y, la verdad, se los aplaudo porque en el fútbol no pasa eso. Se van con el rabo entre las piernas a llorar al camerino, no. Competimos como compiten los grandes”, agregó.

“A todos nos duele, pero ya no podemos devolver el tiempo. Pero sí podemos prepararnos para lo que viene. Vamos a trabajar para lo que es el domingo”, dijo Macalister.

“A levantar cabeza porque lo que la vida le tiene preparado a uno es algo de lo que uno no se da cuenta, es mayor a lo que uno piensa”, señaló Cataño.

“Lo que tenemos más adelante va a ser mucho más positivo. Seguramente el de arriba sabe que nos estamos preparando para ese tipo de cosas. A veces nosotros queremos esto que podría ser grande para todos, pero el man dice que no y nos está preparando para algo más grande. Entonces, como siempre lo hemos sido, un grupo, apoyémonos, seamos fuertes porque en la cancha es diferente. Vamos para adelante como grupo”, finalizó Montero.

Millonarios y Medellín, ambos con seis puntos, se enfrentarán este domingo, desde las 4:00 p.m., en el estadio El Campín. Será una final adelantada para ambos equipos, quienes llegan punteros en su cuadrangular.

