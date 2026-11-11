El equipo dirigido por Alberto Gamero atraviesa una racha de resultados que ha complicado sus aspiraciones. Después de golear 4-1 a Jaguares, empató 1-1 con Once Caldas y 0-0…

Millonarios se juega mucho más que tres puntos en la última fecha del todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-II. El conjunto embajador busca regresar a los cuadrangulares después de dos semestres de ausencia y recomponer su relación con una hinchada golpeada por las decepciones recientes. Sin embargo, afrontará este compromiso con importantes bajas en su nómina.

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Las sensibles bajas que tendrá Millonarios para jugarse la clasificación a cuadrangulares

El equipo dirigido por Alberto Gamero atraviesa una racha de resultados que ha complicado sus aspiraciones. Después de golear 4-1 a Jaguares, empató 1-1 con Once Caldas y 0-0 frente a América de Cali, antes de caer 2-1 contra Deportes Tolima en Ibagué. Estos resultados frenaron una clasificación que parecía encaminada.

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A pesar de los tropiezos, el equipo bogotano se mantiene entre los ocho mejores de la tabla de posiciones y por eso todavía depende de sí mismo para avanzar. Una victoria sobre Alianza FC, este sábado 14 de noviembre a las 3:30 p. m. en El Campín, le permitirá asegurar su clasificación sin depender de otros resultados.

¿Cuáles son las bajas de Millonarios para enfrentar a Alianza?

Para este compromiso, Alberto Gamero no podrá contar, según los reportes conocidos, con Daniel Ruiz, quien sufrió una molestia muscular durante el primer tiempo del partido contra Deportes Tolima. El volante bogotano sintió el problema físico cuando intentaba disputar un balón y tuvo que abandonar el terreno de juego antes del descanso.

A esta ausencia se suman otras dos piezas importantes del conjunto embajador, aunque por motivos disciplinarios. Se trata del defensor central Sergio Mosquera y del delantero Leonardo Castro, quienes acumularon cinco tarjetas amarillas y deberán cumplir una fecha de suspensión. Ambos son habituales titulares y representan alternativas fundamentales en defensa y ataque.

Estas ausencias representan un duro golpe para Millonarios a la hora de conformar su nómina frente al conjunto de Valledupar. Sin embargo, después de dos semestres consecutivos sin clasificar a cuadrangulares, el equipo no tiene margen para las excusas. Ante su público, los embajadores están obligados a responder y asegurar su presencia entre los ocho mejores.

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