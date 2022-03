“Milllonarios perdió la Libertadores con Fluminense en Bogotá”: Alberto Gamero

Alberto Gamero en el partido de Millonarios contra Fluminense por la Copa Libertadores EFE/Mauro Pimentel POOL Foto: Mauro Pimentel POOL

Millonarios se despidió muy pronto de la Copa Libertadores. El cuadro embajador no pudo superar a Fluminense en la fase previa del torneo y quedó eliminado tras caer en el marcador global por 4-1.

La derrota, una más para el historia de los azules, que hace más de 20 años no superan las primeras rondas del campeonato internacional, fue un duro golpe de realidad para los hinchas albiazules.

🎥🇭🇺 ¡Lo mejor del triunfo de @FluminenseFC! El resumen de la victoria sobre @MillosFCoficial. Fue 2-0 para clasificar a la Fase 3 de la CONMEBOL #Libertadores.@FutbolSantander pic.twitter.com/2VYh1D69fK — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) March 2, 2022

Tras la caída, Alberto Gamero habló en rueda de prensa sobre las razones de la eliminación de Millonarios de la Copa Libertadores.

Para empezar, el estratega colombiano explicó que el torneo le dejó enseñanzas importantes, como el valor de la localía. “Los partidos de local hay que ganarlos. No se puede dar la ventaja. Me parece que la llave se perdió en Bogotá”, explicó Gamero.

A lo que agregó: “A pesar que el equipo quedó eliminado, no desentonó en esta instancia. Hicimos un buen partido en Bogotá y acá demostramos que podíamos competir en este evento internacional. Desafortundamente nos vamos con las manos vacías, pero este grupo está comprometido y entiende lo que quiere”.

Sobre el partido, Gamero fue claro en decir que la intención de Millonarios fue a pelearle el partido de igual a igual a Fluminense en Brasil, aunque en ese afán les anotaron los dos tantos de la derrota al contragolpe. “Queríamos buscar el resultado y me parece que el marcador final (2-0) fue muy amplio para lo que se vio. Queda el desazón por como vino a competir el equipo y a disputar el partido, y tener que irse con las manos vacías”.

Es un consenso que a Millonarios le faltó nómina para enfrentar la Libertadores. Sin embargo, ante la pregunta, Gamero, para respaldar a sus jugadores, se fue por otro lado: “Uno no puede hablar de lo que hizo falta porque tuvimos la victoria, en el primer tiempo y en parte del segundo veíamos que podíamos ganar el partido. Uno no puede descuidarse en estos torneos y en Bogotá lo hicimos. Lo que me gustó es que este equipo es valiente. Me duele y más por la afición que vino a acompañarnos. Los muchachos corrieron y lucharon, no siempre cuando se pierde es malo”.

Ahora, el cuadro embajador debe concentrarse en la Liga BetPlay, torneo en el que marcha primero con 20 puntos a uno de Deportes Tolima y a tres de Atlético Nacional, que el martes destituyó a su entrenador Alejandro Restrepo y que enfrentará este jueves en Medellín, por la Libertadores, a Olímpia, equipo que va arriba en la serie por 3-1.