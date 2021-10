Millonarios, con gol de Ricardo ‘El Caballo’ Márquez, derrotó a Águilas Doradas

Partido parco y sin emociones. Millonarios y Águilas Doradas se vieron las caras en uno de los compromisos de la jornada dominical de la fecha 12 de la Liga BetPlay Dimayor 2021-II. Los azules, con

Millonarios, que venía de caer en Montería frente a Jaguares, quería volver a sumar de a tres y recortar distancias con Nacional, líder del campeonato, que cayó el día de ayer con Pereira en un partidazo que terminó 3-2 a favor del cuadro matecaña.

Águilas, que también venía de perder con Júnior en la fecha pasada, quería ganar para acercarse a ese amplio grupo de equipos que tiene 17 puntos y que pelea la permanencia en los ocho primeros de la tabla.

Los embajadores tuvieron la posesión del balón en la primera parte, y aunque pisaron constantemente el área rival, no hubo opciones claras de riesgo. Salvo un enredo dentro de la dieciocho que no terminó con ningún remate y un gol en fuera de lugar de Fernando Uribe, no se presentaron mayores oportunidades de abrir el marcador para los locales.

En la segunda parte del compromiso la dinámica se balanceó. Águilas quiso salir a proponer, pero la defensa de Millonarios impidió que se vulnerara el arco de Juan Moreno, que volvió a la titular del arco azul.

Aunque parecía que el gol no llegaba, en el minuto 67, tras un centro de Román por el sector derecho, Ricardo Márquez, que ingresó por Emerson Rodríguez, logró conectar el pase del lateral embajador barriéndose y pudo mandar el balón al fondo de la red para abrir el marcador en El Campín.

Aunque por pasajes Águilas intentó igualar, Millonarios se vio más cómodo con el resultado a su favor y empezó a recuperar la posesión del balón y con ella el control del juego. El final del partido cayó en faltas que apaciguaron los impulsos de los azules por aumentar el marcador y que tampoco le dio el ritmo a los visitantes para encontrar la igualdad.

Con este triunfo, Millonarios llegó a 25 puntos y Águilas se quedó con 13 unidades. En la próxima fecha, los embajadores volverán a jugar en condición de local y recibirán a América en uno de los partidos más atractivos del fútbol colombiano, mientras que el cuadro antioqueño enfrentará a Alianza Petrolera.