Millonarios jugaría el clásico capitalino sin los Comandos Azules: ¿por qué?

Comandos Azules de Millonarios, la primera barra brava de Colombia. Foto: Jose Vargas Esguerra

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El clásico capitalino de este sábado podría vivirse con un ambiente distinto en El Campín.

La Dimayor sancionó a Millonarios con el cierre de la tribuna norte, como consecuencia de la protesta pacífica de los Comandos Azules durante la derrota 1-2 frente a Unión Magdalena, el pasado 20 de agosto.

La decisión llega en la previa del partido más esperado de la ciudad, que se disputará este 6 de septiembre a las 8:30 de la noche, por la décima fecha de la Liga BetPlay II 2025.

Los argumentos del Comité Disciplinario

De acuerdo con el reporte arbitral y disciplinario, la manifestación —cantos en desacuerdo y una lluvia de zapatos al gramado— de los hinchas azules fue catalogada como una falta grave.

“Se considera conducta impropia, particularmente, los actos de violencia contra personas o cosas, el empleo de objetos inflamables, el lanzamiento de objetos, el despliegue de pancartas con textos de índole insultante, los gritos injuriosos y la invasión del terreno de juego”, dice el documento.

Y complementa al respecto: “La conducta impropia de los espectadores que genere desórdenes antes, durante o después de un partido, en el estadio, dará lugar a la sanción del club consistente en amonestación o a la suspensión de la plaza de una (1) a tres (3) fechas“.

Un golpe al clásico bogotano

Con esta sanción, la tribuna norte quedaría cerrada para la hinchada local. El clásico se jugaría sin una de las barras más representativas de la hinchada embajadora y del fútbol colombiano.

La medida supone un golpe tanto simbólico como deportivo para Millonarios, que perdería parte del aliento y la presión de su afición en un partido clave.

Sin embargo, el club puede presentar un recurso de reposición. Se habla de la necesidad de una confirmación oficial, ya que se trata de un partido catalogado como de “clase A”, en el que se espera una ocupación superior al 80 %.

Por esta razón, la dirigencia de Millonarios, junto con su equipo jurídico, evaluaría apelar la medida o al menos solicitar que se postergue para un encuentro de menor relevancia.

¿Cómo va Millonarios en la Liga BetPlay?

En lo deportivo, el cuadro embajador llega con un presente irregular. Tras la salida del técnico David González, el equipo sumó dos triunfos seguidos frente a Junior y Águilas Doradas, que le permitieron abandonar el último puesto de la tabla.

Actualmente, registra siete puntos en ocho jornadas (dos victorias, un empate y cinco derrotas) y se ubica en la casilla 16.

Frente a Santa Fe, el desafío será doble: mejorar su posición en la Liga y enfrentar el clásico con la ausencia de su hinchada más fiel en la curva norte.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador