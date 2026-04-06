O'Higgins vs. Millonarios: hora y dónde ver en vivo la Copa Sudamericana

Jugadores de Millonarios previo a un partido de la Liga BetPlay 2026. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Millonarios inicia este martes su camino en la fase de grupos de la Copa Sudamericana cuando visite a O’Higgins en Rancagua. Será el estreno del cuadro bogotano en el Grupo C de la Otra Mitad de la Gloria, un reto que espera arrancar con el pie derecho en su regreso a una instancia internacional exigente.

El duelo no será sencillo para el plantel embajador. Más allá de la expectativa continental, el equipo llega sin el colchón de resultados que suele dar tranquilidad, pues en el plano local no ha logrado consolidarse. El onceno capitalino es noveno en la Liga BetPlay, apenas por fuera de los puestos de play-off.

El equipo dirigido por Fabián Bustos no solo necesita reaccionar en el campeonato colombiano, sino que ahora deberá responder en un segundo frente. La Sudamericana aparece como una oportunidad, pero también como una carga extra en un calendario apretado. Y el primer paso será lejos de casa, en Rancagua.

Será la primera vez que Millonarios dispute esta fase de la Copa Sudamericana desde 2023, una edición amarga en la que no logró avanzar de ronda. En aquel grupo compartió con América Mineiro, Peñarol y Defensa y Justicia, quedando eliminado antes de llegar a instancias decisivas del certamen.

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En frente tendrá a un rival que llega con mejores sensaciones. O’Higgins marcha sexto en la liga chilena con 13 puntos, a cinco del líder Colo-Colo, y además se hace fuerte en casa. Su estadio se ha convertido en un fortín, con 47 días sin perder como local en la presente temporada.

El compromiso en Chile será apenas el inicio de una semana determinante para el conjunto bogotano. Tras enfrentar a O’Higgins, Millonarios se medirá con Santa Fe el próximo domingo en una nueva edición del clásico capitalino, un duelo en el que ambos equipos llegan obligados a ganar para no complicarse en la Liga.

Luego el cuadro embajador será local en sus próximos dos partidos de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Primero recibirá a Boston River (Uruguay) el próximo 15 de abril, y después, el 28 del mismo mes, se medirá con Sao Paulo (Brasil) en El Campín.

Millonarios recuperó al Tigre

La principal novedad en el cuadro embajador es el regreso de Radamel Falcao García, quien volvió a la convocatoria tras siete semanas por fuera de las canchas. El delantero samario vuelve a estar disponible para Bustos y se perfila como alternativa en ataque, donde los titulares han sido Leonardo Castro y Rodrigo Contreras.

Falcao no juega desde el pasado 14 de febrero, cuando tuvo que abandonar el partido contra Llaneros. En ese encuentro sufrió una lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha, un problema que frenó su ritmo y explica que apenas haya disputado cinco partidos en lo que va del año.

La convocatoria, sin embargo, sigue marcada por ausencias sensibles. El lateral derecho Carlos Sarabia continúa sin recuperarse de su lesión y no fue tenido en cuenta para el viaje. Tampoco está disponible el defensor central Sergio Mosquera, quien fue descartado para lo que resta del semestre por un problema de hombro.

O’Higgins vs. Millonarios: fecha, hora y dónde ver en vivo el debut del cuadro embajador en la fase de grupos de la Copa Sudamericana:

Fecha: martes 7 de abril del 2026.

Hora: 7:00 p.m. (hora de Colombia).

Estadio: Codelco El Teniente

TV: Espn y Disney+.

Estos son los convocados de Millonarios para enfrentar a O’Higgins en la Copa Sudamericana.

Arqueros: Diego Novoa, Guillermo De Amores.

Defensas: Edgar Elizalde, Jorge Arias, Andrés Llinás, Samuel Martín, Sebastián Valencia, Alex Moreno Paz, Danovis Banguero.

Mediocampistas: Mackalister Silva, Rodrigo Ureña, Mateo García, Darwin Quintero, Stiven Vega, Sebastián Del Castillo, Alex Castro.

Delanteros: Radamel Falcao García, Leonardo Castro, Rodrigo Contreras, Beckham Castro, Julián Angulo, Jorge Cabezas Hurtado, Brayan Campaz.

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