Alberto Gamero sería uno de los principales señalados. Su regreso al banquillo despertó expectativas por lo conseguido durante su…

Millonarios se juega este sábado contra Alianza mucho más que una clasificación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay. Una eliminación supondría el tercer semestre consecutivo sin disputar las finales del campeonato colombiano, un fracaso difícil de justificar para una institución de su historia. Pero también profundizaría los cuestionamientos sobre el rumbo de un proyecto deportivo cada vez más desgastado.

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Millonarios se juega contra Alianza mucho más que una clasificación a los cuadrangulares

Alberto Gamero sería uno de los principales señalados. Su regreso al banquillo despertó expectativas por lo conseguido durante su primera etapa, pero el equipo sigue sin encontrar regularidad ni una identidad futbolística convincente. Aunque sus decisiones merecen cuestionamientos, sería injusto convertirlo en el principal responsable de una crisis que comenzó mucho antes de su retorno.

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Desde 2025, Millonarios ha pasado por las manos de David González, Hernán Torres, Fabián Bustos y el propio Gamero. Ninguno ha conseguido enderezar definitivamente el rumbo. Los entrenadores han cambiado, pero los problemas persisten. Y cuando una institución acumula tantos intentos fallidos, resulta inevitable preguntarse si las dificultades están únicamente en el banquillo.

Alberto Miguel Gamero, técnico de Millonarios, da indicaciones en el partido contra América de Cali en El Campín de Bogotá.

El caso de Bustos merece una reflexión particular. Su propuesta futbolística dejó mucho que desear y existían argumentos deportivos para cuestionar su continuidad. Sin embargo, las formas en las que se produjo su salida -de un día para otro, cuando estaba en plena concentración- también dejaron interrogantes sobre el manejo institucional de las crisis y el proceder de la dirigencia.

El desgaste del proyecto

Amber Capital, el grupo que controla Millonarios, ha conseguido avances importantes en la estabilidad económica de la institución desde su llegada hace más de una década. Primero adquirió 20% de las acciones en 2012 y desde 2015 ya era el máximo accionista. Sin embargo, la solidez financiera no puede convertirse en una excusa para justificar la falta de competitividad, sobre todo cuando hay equipos en peor situación financiera con mejores resultados (caso Santa Fe). Un equipo de la dimensión de Millonarios necesita balances saludables, pero también planteles capaces de disputar campeonatos.

La comparación histórica resulta incómoda. Cuando Amber comenzó a vincularse con la propiedad del club, Millonarios era el máximo campeón de Colombia. Hoy esa distinción pertenece a Atlético Nacional. Durante este período, equipos como Nacional, Junior y Santa Fe han celebrado más títulos de liga, mientras el conjunto embajador ha visto cómo su protagonismo se disipa.

El problema no consiste únicamente en contar estrellas, sino en preguntarse qué tan ambicioso ha sido el proyecto para conseguirlas. Gustavo Serpa, máximo accionista, y Enrique Camacho, presidente, tienen responsabilidades que trascienden la elección de entrenadores. La planificación deportiva también debe evaluarse por la capacidad de sostener la competitividad del equipo.

Hinchas de Millonarios durante el compromiso ante Bucaramanga por la primera fecha de la Liga Betplay 2026-II. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Esa distancia entre las expectativas y la realidad ha deteriorado la relación con buena parte de la hinchada. Cada vez son más visibles los aficionados que sienten que la administración los considera clientes antes que seguidores de una institución histórica. Una percepción alimentada por los resultados deportivos y por las decisiones de quienes conducen el club.

El descontento ha llegado a las tribunas de El Campín, donde las pancartas y manifestaciones contra Amber Capital, Serpa y Camacho se han vuelto expresiones de inconformidad. La tensión alcanzó incluso los tribunales, después de que se restringiera el ingreso de mensajes críticos hacia la dirigencia, una situación que terminó siendo examinada por la justicia.

Hinchas, no clientes

La Corte Constitucional amparó la libertad de expresión de los aficionados frente a esas restricciones. El episodio dejó una contradicción difícil de ignorar y es que mientras Millonarios necesita recuperar la confianza de sus seguidores, su relación con algunos de ellos llegó a un escenario judicial por manifestaciones de inconformidad con la administración del equipo.

Porque el hincha no es simplemente alguien que paga un abono o adquiere una camiseta. Es quien sostiene emocionalmente al club incluso cuando los resultados no acompañan. Y aunque ese amor pueda ser incondicional, eso no significa que también deba serlo su disposición a financiar un proyecto en el que es difícil confiar.

Los resultados económicos sugieren por qué esa relación también debería preocupar a los propietarios. Millonarios registró utilidades importantes en 2024 según el informe anual de Supersociedades, pero el panorama financiero de 2025 fue menos favorable. El club pasó de obtener utilidades superiores a los $17.000 millones a registrar pérdidas cercanas a los $4.700 millones. Aunque las variaciones responden a distintos factores, la caída del rendimiento deportivo puede terminar afectando los ingresos.

Gustavo Serpa, directivo y accionista de Millonarios. Foto: Óscar Pérez

Quedarse fuera de los cuadrangulares implica perder algo más que la posibilidad de disputar un título. También significa renunciar a partidos adicionales de alta convocatoria y reducir las oportunidades de competir internacionalmente. Incluso desde una perspectiva empresarial, la falta de resultados puede convertirse en un obstáculo para el crecimiento económico de la institución.

La Copa Libertadores ofrece un ejemplo contundente. En 2026, disputar su fase de grupos garantiza tres millones de dólares, seis veces el premio de 500.000 dólares que Conmebol entrega al campeón colombiano. A eso se suman incentivos por victorias y posibles ingresos comerciales. El éxito deportivo también representa una oportunidad económica considerable.

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Por eso resulta contradictorio que un proyecto cuestionado por priorizar la rentabilidad no consiga consolidar una ambición deportiva que podría fortalecer sus propios ingresos. Ganar títulos no garantiza utilidades ni justifica inversiones irresponsables, pero competir internacionalmente, aumentar la convocatoria y mantener entusiasmada a la hinchada también puede ser un excelente negocio.

Incluso si Millonarios consigue clasificarse este sábado, sería un error interpretar el resultado como una solución definitiva. Una victoria contra Alianza no borra los problemas de planificación ni los cuestionamientos acumulados durante los últimos semestres. Mucho menos restablece automáticamente la confianza de quienes consideran que la institución ha perdido protagonismo bajo la actual administración.

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Gamero deberá responder por el funcionamiento del equipo y por los resultados de su segundo ciclo en la institución. Pero Serpa y Camacho también deben hacerlo por las decisiones que han marcado el rumbo deportivo de Millonarios. Cambiar nuevamente de entrenador podría ofrecer una salida inmediata a la presión, sin necesariamente resolver las dificultades que originaron la crisis.

Amber Capital debería comprender que Millonarios no es grande porque sea rentable, sino que puede ser rentable porque es grande. La historia del equipo no se construyó solo con balances financieros, sino con títulos y una hinchada que nunca ha dejado de exigirlos. Y si sus propietarios insisten en verla como clientela, deberían recordar que hasta el mejor negocio necesita ofrecer resultados.

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