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Millonarios se juega contra Alianza mucho más que una clasificación a los cuadrangulares

Una nueva eliminación profundizaría la crisis deportiva del equipo y pondría bajo mayor presión a Alberto Gamero y a una dirigencia cada vez más cuestionada.

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Daniel Bello
Daniel Bello
Millonarios no pudo pasar del empate 1-1 con Once Caldas en El Campín
Millonarios depende de sí mismo para clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

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Millonarios se juega este sábado contra Alianza mucho más que una clasificación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay. Una eliminación supondría el tercer semestre consecutivo sin disputar las finales del campeonato colombiano, un fracaso difícil de justificar para una institución de su historia. Pero también profundizaría los cuestionamientos sobre el rumbo de un proyecto deportivo cada vez más desgastado.

Alberto Gamero sería uno de los principales señalados. Su regreso al banquillo despertó expectativas por lo conseguido durante su…

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente. daniel_eudosio dbello@elespectador.com

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