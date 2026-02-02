Millonarios sigue sin levantar cabeza: empató y está antepenúltimo en la Liga BetPlay

Millonarios no pasó del empate a 0 contra Independiente Medellín. Foto: Millonarios FC

La lluvia bogotana obligó a que los últimos 40 minutos entre Millonarios y Deportivo Independiente Medellín se jugaran en una fecha y hora atípica: lunes 3:00 p.m. En este contexto, el cuadro embajador, que estaba en búsqueda de sus primeros puntos en la Liga BetPlay 2026-I, no logró cosechar su primera victoria en el torneo local.

El partido, en un césped del estadio El Campín en pésimas condiciones, transcurrió con más opciones de gol para el cuadro antioqueño que para el equipo capitalino. Sin embargo, a pesar de las claras opciones de gol del poderoso de la montaña, el marcador terminó con un empate a 0 que deja a ambos equipos lejos del grupo de los ocho.

Así fueron los últimos 40 minutos de Millonarios vs. Medellín

El desenlace del partido, que tuvo que ser suspendido debido a las condiciones climáticas, tuvo a un Deportivo Independiente Medellín dominante. Los paisas tuvieron las opciones más claras de gol, como el remate de Francisco Chaverra que terminó estrellándose contra el poste derecho de Diego Novoa.

Además, otra de las jugadas destacadas del compromiso fue la que terminó con la expulsión del chileno Rodrigo Ureña al 86. Luego de una mala salida del equipo embajador, el volante cometió una infracción que le significó ver la segunda tarjeta amarilla y, por ende, dejar a Millonarios con un jugador menos.

Así quedaron Millonarios y Medellín en la Liga BetPlay

Millonarios, luego del empate sin goles en El Campín, tiene un presente preocupante. El equipo capitalino marcha decimoctavo en la Liga BetPlay con apenas un punto en cuatro partidos. El embajador, que está a la espera de empezar los entrenamientos con su nuevo técnico, el argentino Fabián Bustos, volverá a tratar de conseguir su primera victoria en el rentado local el próximo jueves 5 de febrero cuando enfrente, otra vez de local, a Deportivo Pereira.

Por su lado, Independiente Medellín también marcha en una actualidad alarmante. El equipo paisa apenas suma dos puntos de 12 posibles y se ubica en la decimoséptima posición. DIM tratará de revertir esta situación y conseguir su primera victoria en la Liga, el próximo viernes 6 de febrero, al jugar de local contra Internacional de Bogotá.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay luego del partido entre Millonarios y Medellín

Luego del empate 0-0 entre Millonarios y Deportivo Independiente Medellín, y a falta de tres compromisos para que finalice la cuarta fecha de la Liga BetPlay, Deportivo Pasto lidera la tabla de posiciones, seguido de Atlético Bucaramanga.

