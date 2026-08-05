Nelson Deossa marcó un golazo contra Arsenal mientras define su futuro en Europa: video

Nelson Deossa en su presentación con Real Betis. Foto: EFE - Jose Manuel Vidal

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Nelson Deossa sigue demostrando su calidad en el fútbol europeo. El volante de Real Betis fue protagonista en el amistoso de pretemporada contra Arsenal gracias a un golazo de media distancia que dejó sin opciones al portero del conjunto inglés.

La anotación llegó con un potente remate desde fuera del área, perfectamente colocado, que terminó convirtiéndose en el segundo gol de su equipo contra uno de los clubes más fuertes de la Premier League.

Además de su espectacular anotación, el colombiano —quien, aunque su posición habitual es la de centrocampista, ha venido desempeñándose como delantero durante la pretemporada— también fue protagonista en el tercer tanto de su equipo al aportar la asistencia que selló la victoria. De esta manera, Real Betis se impuso por 3-1 al conjunto londinense

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¿Se cae la llegada de Deossa a Vasco da Gama? Inglaterra toma fuerza

Aunque Vasco da Gama había alcanzado un principio de acuerdo con Real Betis para incorporar al colombiano, la negociación perdió fuerza en los últimos días debido al creciente interés de clubes ingleses.

Según diferentes reportes, Deossa todavía no ha tomado una decisión sobre su futuro y su prioridad sería continuar su carrera en Inglaterra, una opción que considera más atractiva tanto desde el punto de vista deportivo como económico.

Entre los clubes que han mostrado interés aparecen Ipswich Town y Leeds United como los principales candidatos. A ellos se suman otros equipos que siguen de cerca su situación, como Wolverhampton, West Ham y Hull City, atentos a la evolución de las negociaciones.

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Mientras tanto, el colombiano de 25 años continúa entrenando con el primer equipo de Real Betis. Aunque en un principio el club español tenía la intención de transferirlo para generar ingresos en este mercado de fichajes, sus destacadas actuaciones durante la pretemporada y el creciente interés de varios equipos ingleses han cambiado el panorama.

Por ahora, no está claro si finalmente abandonará el conjunto verdiblanco, ya que su rendimiento ha elevado su cotización y cualquier operación podría superar los 12 millones de euros.

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