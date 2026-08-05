Jugador de Colombia quiere salir de Argentina: presiona por su fichaje al fútbol mexicano

Jugadores de la selección de Colombia celebrando gol en el Mundial 2026. Foto: EFE - SASHENKA GUTIERREZ

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Jáminton Campaz es protagonista del mercado de fichajes en el fútbol sudamericano. Rosario Central rechazó una oferta presentada por el América de México por el extremo colombiano, al considerar insuficientes los seis millones de dólares ofrecidos por el conjunto azulcrema.

Según la información conocida en Argentina, la dirigencia del ‘Canalla’ no está dispuesta a desprenderse de uno de sus futbolistas más importantes por esa cifra, por lo que las negociaciones quedaron estancadas, al menos por ahora.

La respuesta del club no cayó bien en el entorno del jugador. De acuerdo con diferentes reportes, Campaz manifestó su deseo de ser transferido al fútbol mexicano y, tras la negativa de Rosario Central, decidió no presentarse a los entrenamientos como una medida de presión para facilitar su salida.

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Mientras tanto, el entrenador Jorge Almirón fue consultado sobre la situación del colombiano y aseguró no tener conocimiento de una oferta formal. Sin embargo, destacó la importancia del atacante dentro de su proyecto deportivo y elogió el nivel que viene mostrando durante la temporada.

“No se sabe nada, no sé si hay ofertas, será una cuestión de los directivos; pero claro, Jáminton está pasando un buen momento, ya tiene un lugar acá en este club, que no es fácil jugar en este club, y la gente lo quiere”, señaló el técnico.

El presente futbolístico del colombiano respalda la postura del cuerpo técnico. Campaz fue titular en la reciente victoria de Rosario Central sobre River Plate y se ha consolidado como una de las principales figuras ofensivas del equipo.

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En lo que va de 2026, el atacante de 25 años acumula 21 partidos disputados, con un gol y cinco asistencias, números que han despertado nuevamente el interés de clubes del exterior.

Por ahora, el futuro de Jaminton Campaz sigue siendo incierto. América de México mantiene el interés en ficharlo, mientras Rosario Central se aferra a una de sus principales figuras y el jugador presiona para dar el salto al fútbol mexicano.

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