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Millonarios quiere vivir una gran noche en El Campín de Bogotá. Para eso tendrá que hacer algo que no pudo en la fase de todos contra todos: vencer a uno de los candidatos al título, América de Cali. En aquella ocasión, el club Embajador dominó el partido de principio a fin, pero falló de frente al arco y terminó pagando muy caro su ineficacia. Una situación que tendrá que superar esta noche frente al mismo rival, pero por una instancia definitiva por la clasificación.
América, que con el empate hoy sigue quedándose con la primera casilla del Cuadrangular B, seguramente buscará los tres puntos desde el primer minuto. Ese es el estilo de su entrenador, David González, es el fútbol que sienten sus dirigidos y el que lo ha llevado hasta este punto de la Liga Betplay 2026-II. Esas son las dos fuerzas que se miden el aceite en el Coloso de la 57 en un duelo que se presume crucial en las aspiraciones de final de ambos equipos.
Millonarios vs. América de Cali: minuto a minuto
XI titular de América de Cali
XI inicial de Millonarios
¿A qué juegan Millos – América?
- Fecha: viernes 27 de noviembre de 2026
- Lugar: Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá
- Hora: 8:40 p. m. (hora de Colombia)
- Canal: Win+ Fútbol y Win Play
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