Mateo García y David Mackalister Silva de Millonarios discuten con un jugador de América en un partido en el estadio El Campín de Bogotá.

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Millonarios vs. América de Cali, en vivo: partido clave en el Cuadrangular B Daniel Montoya Ardila Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Millonarios quiere vivir una gran noche en El Campín de Bogotá. Para eso tendrá que hacer algo que no pudo en la fase de todos contra todos: vencer a uno de los candidatos al título, América de Cali. En aquella ocasión, el club Embajador dominó el partido de principio a fin, pero falló de frente al arco y terminó pagando muy caro su ineficacia. Una situación que tendrá que superar esta noche frente al mismo rival, pero por una instancia definitiva por la clasificación.

América, que con el empate hoy sigue quedándose con la primera casilla del Cuadrangular B, seguramente buscará los tres puntos desde el primer minuto. Ese es el estilo de su entrenador, David González, es el fútbol que sienten sus dirigidos y el que lo ha llevado hasta este punto de la Liga Betplay 2026-II. Esas son las dos fuerzas que se miden el aceite en el Coloso de la 57 en un duelo que se presume crucial en las aspiraciones de final de ambos equipos.

Millonarios vs. América de Cali: minuto a minuto

🇦🇹📋 El orgullo de representar al pueblo americano comienza desde estos once nombres. ¡A escribir otra historia! pic.twitter.com/ulrqL4slGp — América de Cali (@AmericadeCali) November 28, 2026

¡Nuestro XI inicial!



▶️ Así saltaremos a la cancha para enfrentar al América. pic.twitter.com/dlkgRJhwBd — Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 28, 2026

Fecha: viernes 27 de noviembre de 2026

Lugar: Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá

Hora: 8:40 p. m. (hora de Colombia)

Canal: Win+ Fútbol y Win Play

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