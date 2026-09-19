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Millonarios 2-0 Boyacá Chicó, en vivo: undécima fecha de la Liga Betplay en El Campín

Millonarios busca su segunda victoria consecutiva en el regreso de Alberto Gamero, mientras la hinchada azul se ilusiona con el fichaje de Juan Guillermo Cuadrado.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
19 de septiembre de 2026 – 03:49 p. m.
Millonarios 1-0 Boyacá Chicó, en vivo: undécima fecha de la Liga Betplay en El Campín
Francisco Chaverra celebrando el 1-0 de Millonarios contra Boyacá Chicó en el estadio El Campín por la jornada 11 de la Liga Betplay 2026-II.

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Millonarios quiere seguir en los primeros puestos de la tabla de posiciones. Aunque el elenco albiazul es el equipo que tiene más partidos de los cuatro primeros lugares, sus 16 unidades lo hacen soñar con seguir cerca de la clasificación a los cuadrangulares. El primer objetivo de Alberto Miguel Gamero.

Millos está próximo a completar un año y medio sin jugar las finales del fútbol profesional colombiano. Por eso tanta la urgencia de la directiva e hinchas por asegurar un lugar este semestre. Una situación que podría explicar en cierta medida la contratación de Juan Guillermo Cuadrado desde el fútbol europeo.

Y aunque el mundialista con la selección de Colombia en Brasil 2014 y Rusia 2018 estará presente en el estadio El Campín esta tarde, no hace parte de los convocados. El antioqueño de 38 años debe cumplir una sanción de dos partidos, el primero hoy en Bogotá frente a Boyacá Chicó. Hay más ausencias.

Carlos Darwin Quintero y Leonardo Castro presentaron molestias musculares y no harán parte del equipo. Además, Samuel Martín y Leonai Souza tampoco estarán en el compromiso. Sin duda, ausencias notables, unas más que otras, que condicionan las variantes del club embajador en el compromiso de hoy.

Millonarios 0-0 Boyacá Chicó, en vivo: undécima fecha de la Liga Betplay en El Campín
Juan Guillermo Cuadrado durante su presentación como jugador de Millonarios en el estadio El Campín.

Millonarios vs. Boyacá Chicó: minuto a minuto en El Campín

19 de septiembre de 2026 – 03:48 p. m.

Tiempo de adición: cuatro minutos

⏱️ 90’ Millonarios 🔵 2-0 ⚪️ Boyacá Chicó ⚽

19 de septiembre de 2026 – 03:34 p. m.

Otra vez se salva Chicó

⏱️ 75’ Millonarios 🔵 2-0 ⚪️ Boyacá Chicó ⚽

David Mackalister Silva tiene un remate de frente al arco, pero el arquero visitante se viste de héroe para evitar la goleada en contra.

Actualización clave 19 de septiembre de 2026 – 03:30 p. m.

Ahora sí, gol de Millonarios

⏱️ 70’ Millonarios 🔵 2-0 ⚪️ Boyacá Chicó ⚽

Sebastián del Castillo rompe el molde, remata de afuera y el balón es desviado por Andrey Estupiñán.

19 de septiembre de 2026 – 03:22 p. m.

Lo erra Estupiñán

⏱️ 66’ Millonarios 🔵 1-0 ⚪️ Boyacá Chicó ⚽

Ya había malogrado una ocasión, pero Estupiñán vuelve a errar un gol, esta vez, luego de una gran lucha y asistencia de Chaverra que lo deja de frente al arco sin arquero.

19 de septiembre de 2026 – 03:19 p. m.

Se la pierde Millos

⏱️ 62’ Millonarios 🔵 1-0 ⚪️ Boyacá Chicó ⚽

Después de una gran combinación de pases entre Daniel Ruiz y Mackalister Silva, Estupiñán no define bien y se pierde el segundo del partido.

19 de septiembre de 2026 – 03:10 p. m.

Otra vez se salva Millonarios

⏱️ 52’ Millonarios 🔵 1-0 ⚪️ Boyacá Chicó ⚽

Segunda aproximación en el segundo tiempo de Boyacá Chicó. Ahora Millos resiste y parece que juega a la especulación.

Actualización clave 19 de septiembre de 2026 – 03:04 p. m.

Se reanuda el fútbol en la capital

⏱️ 46’ Millonarios 🔵 1-0 ⚪️ Boyacá Chicó ⚽

Primer cambio en Millos: se va Julián Ángulo y en su lugar entra el eterno capitán y líder albiazul, David Mackalister Silva.

Actualización clave 19 de septiembre de 2026 – 02:50 p. m.

Termina el primer tiempo

⏱️ ET Millonarios 🔵 1-0 ⚪️ Boyacá Chicó ⚽

Aunque no ha sido el partido más brillante de Millonarios en el último tiempo, el resultado le sonríe a pesar de algunos bajos rendimientos individuales como Julián Ángulo y Sebastián del Castillo.

19 de septiembre de 2026 – 02:47 p. m.

Dos minutos más de juego en El Campín

⏱️ 45’ Millonarios 🔵 1-0 ⚪️ Boyacá Chicó ⚽

19 de septiembre de 2026 – 02:42 p. m.

Se salva Millos

⏱️ 41’ Millonarios 🔵 1-0 ⚪️ Boyacá Chicó ⚽

Millonarios sigue atacando con un poco menos de insistencia, pero un contraataque y una confusión entre los defensores y el arquero, por poco provocan el empate de Chicó.

Actualización clave 19 de septiembre de 2026 – 02:29 p. m.

¡Gol de Millonarios!

⏱️ 29’ Millonarios 🔵 1-0 ⚪️ Boyacá Chicó ⚽

Francisco Chaverra, que sigue en racha, aprovecha la mala salida de Boyacá Chicó y tras un gran pase de Daniel Ruiz, quien no aparecía, abre el marcador en un partido que se volvía tedioso.

19 de septiembre de 2026 – 02:22 p. m.

Se va lesionado Rodrigo Contreras

⏱️ 20’ Millonarios 🔵 0-0 ⚪️ Boyacá Chicó ⚽

Andrey Estupiñán ingresa al campo de juego por Contreras, que se va entre lágrimas por una lesión muscular, que se une a Leonardo Castro.

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19 de septiembre de 2026 – 02:17 p. m.

Insiste Millos

⏱️ 17’ Millonarios 🔵 0-0 ⚪️ Boyacá Chicó ⚽

Aunque Millonarios mantiene la posesión del balón, parece que excede los caminos por el centro del campo aunque a veces juega por las bandas,

19 de septiembre de 2026 – 02:02 p. m.

Millonarios es una tromba

⏱️ 2’ Millonarios 🔵 0-0 ⚪️ Boyacá Chicó ⚽

Los de Gamero entienden su papel en el partido y ya le avisan a Boyacá Chicó que salió a buscar el partido desde el minuto uno.

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Actualización clave 19 de septiembre de 2026 – 02:00 p. m.

Se mueve la pelota en Bogotá

⏱️ 0’ Millonarios 🔵 0-0 ⚪️ Boyacá Chicó ⚽

19 de septiembre de 2026 – 01:34 p. m.

Los XI de Boyacá Chicó

Actualización clave 19 de septiembre de 2026 – 01:32 p. m.

XI de Millonarios

Actualización clave 19 de septiembre de 2026 – 01:00 p. m.

Presentación de Juan Guillermo Cuadrado

Aunque el partido en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá comenzará a las 2:00 p. m., Juan Guillermo Cuadrado saltará al césped del Coloso de la 57 por primera vez vestido con la camiseta de Millonarios para su presentación oficial con el club.

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol. 27DanielMontoya dmontoya@elespectador.com

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