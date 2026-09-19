Francisco Chaverra celebrando el 1-0 de Millonarios contra Boyacá Chicó en el estadio El Campín por la jornada 11 de la Liga Betplay 2026-II.

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Millonarios 2-0 Boyacá Chicó, en vivo: undécima fecha de la Liga Betplay en El Campín Daniel Montoya Ardila Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Millonarios quiere seguir en los primeros puestos de la tabla de posiciones. Aunque el elenco albiazul es el equipo que tiene más partidos de los cuatro primeros lugares, sus 16 unidades lo hacen soñar con seguir cerca de la clasificación a los cuadrangulares. El primer objetivo de Alberto Miguel Gamero.

Millos está próximo a completar un año y medio sin jugar las finales del fútbol profesional colombiano. Por eso tanta la urgencia de la directiva e hinchas por asegurar un lugar este semestre. Una situación que podría explicar en cierta medida la contratación de Juan Guillermo Cuadrado desde el fútbol europeo.

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Y aunque el mundialista con la selección de Colombia en Brasil 2014 y Rusia 2018 estará presente en el estadio El Campín esta tarde, no hace parte de los convocados. El antioqueño de 38 años debe cumplir una sanción de dos partidos, el primero hoy en Bogotá frente a Boyacá Chicó. Hay más ausencias.

Carlos Darwin Quintero y Leonardo Castro presentaron molestias musculares y no harán parte del equipo. Además, Samuel Martín y Leonai Souza tampoco estarán en el compromiso. Sin duda, ausencias notables, unas más que otras, que condicionan las variantes del club embajador en el compromiso de hoy.

Juan Guillermo Cuadrado durante su presentación como jugador de Millonarios en el estadio El Campín.

Millonarios vs. Boyacá Chicó: minuto a minuto en El Campín

⏱️ 90’ Millonarios 🔵 2-0 ⚪️ Boyacá Chicó ⚽

⏱️ 75’ Millonarios 🔵 2-0 ⚪️ Boyacá Chicó ⚽

David Mackalister Silva tiene un remate de frente al arco, pero el arquero visitante se viste de héroe para evitar la goleada en contra.

⏱️ 70’ Millonarios 🔵 2-0 ⚪️ Boyacá Chicó ⚽

Sebastián del Castillo rompe el molde, remata de afuera y el balón es desviado por Andrey Estupiñán.

🔵⚽ ¡Remató Viveros, pegó en Estupiñán y es nuevo gol para Millonarios!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/hqVgofFXaF — Win Sports (@WinSportsTV) September 19, 2026

⏱️ 66’ Millonarios 🔵 1-0 ⚪️ Boyacá Chicó ⚽

Ya había malogrado una ocasión, pero Estupiñán vuelve a errar un gol, esta vez, luego de una gran lucha y asistencia de Chaverra que lo deja de frente al arco sin arquero.

¡No te lo puedo creer! ¡Millonarios se perdió una gran oportunidad!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/OTdeN6VrBS — Win Sports (@WinSportsTV) September 19, 2026

⏱️ 62’ Millonarios 🔵 1-0 ⚪️ Boyacá Chicó ⚽

Después de una gran combinación de pases entre Daniel Ruiz y Mackalister Silva, Estupiñán no define bien y se pierde el segundo del partido.

🔵😱 ¡Atajada de Agudelo contra un tremendo ataque de Millonarios!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/RzZ8rs3vJn — Win Sports (@WinSportsTV) September 19, 2026

⏱️ 52’ Millonarios 🔵 1-0 ⚪️ Boyacá Chicó ⚽

Segunda aproximación en el segundo tiempo de Boyacá Chicó. Ahora Millos resiste y parece que juega a la especulación.

⏱️ 46’ Millonarios 🔵 1-0 ⚪️ Boyacá Chicó ⚽

Primer cambio en Millos: se va Julián Ángulo y en su lugar entra el eterno capitán y líder albiazul, David Mackalister Silva.

⏱️ ET Millonarios 🔵 1-0 ⚪️ Boyacá Chicó ⚽

Aunque no ha sido el partido más brillante de Millonarios en el último tiempo, el resultado le sonríe a pesar de algunos bajos rendimientos individuales como Julián Ángulo y Sebastián del Castillo.

⏱️ 45’ Millonarios 🔵 1-0 ⚪️ Boyacá Chicó ⚽

⏱️ 41’ Millonarios 🔵 1-0 ⚪️ Boyacá Chicó ⚽

Millonarios sigue atacando con un poco menos de insistencia, pero un contraataque y una confusión entre los defensores y el arquero, por poco provocan el empate de Chicó.

⏱️ 29’ Millonarios 🔵 1-0 ⚪️ Boyacá Chicó ⚽

Francisco Chaverra, que sigue en racha, aprovecha la mala salida de Boyacá Chicó y tras un gran pase de Daniel Ruiz, quien no aparecía, abre el marcador en un partido que se volvía tedioso.

🔵💥 ¡Gol de Millonarios! ¡Gran pase de Ruiz y gran definición de Chaverra para poner el 1-0!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/6bnBSd3pzm — Win Sports (@WinSportsTV) September 19, 2026

⏱️ 20’ Millonarios 🔵 0-0 ⚪️ Boyacá Chicó ⚽

Andrey Estupiñán ingresa al campo de juego por Contreras, que se va entre lágrimas por una lesión muscular, que se une a Leonardo Castro.

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⏱️ 17’ Millonarios 🔵 0-0 ⚪️ Boyacá Chicó ⚽

Aunque Millonarios mantiene la posesión del balón, parece que excede los caminos por el centro del campo aunque a veces juega por las bandas,

⏱️ 2’ Millonarios 🔵 0-0 ⚪️ Boyacá Chicó ⚽

Los de Gamero entienden su papel en el partido y ya le avisan a Boyacá Chicó que salió a buscar el partido desde el minuto uno.

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⏱️ 0’ Millonarios 🔵 0-0 ⚪️ Boyacá Chicó ⚽

💙🧡 !Titular! 🎽



Ellos son los 11 elegidos por el profe Jhon Gómez♟️para enfrentar esta tarde a @MillosFCoficial 🔵⚪️ en la Liga Betplay Dimayor ll – 2026 🏟️ pic.twitter.com/vnDpy4WPho — BOYACÁ CHICÓ F.C. (@BCHICOFCOFICIAL) September 19, 2026

¡Los 11 elegidos!



▶️ Así saldremos a la cancha para nuestro encuentro frente a Boyacá Chicó.



𝐋𝐞𝐠𝐚𝐝𝐨, 𝐀𝐦𝐨𝐫 𝐲 𝐆𝐥𝐨𝐫𝐢𝐚 Ⓜ️ pic.twitter.com/Kf3ynLbmPQ — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 19, 2026

Aunque el partido en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá comenzará a las 2:00 p. m., Juan Guillermo Cuadrado saltará al césped del Coloso de la 57 por primera vez vestido con la camiseta de Millonarios para su presentación oficial con el club.

💙Ⓜ️ ¡Familia Azul, hoy tenemos una cita muy especial en El Campín! 👀🔥



Antes del partido frente a Boyacá Chicó, a la 1:20 p.m. presentaremos oficialmente a Juan Guillermo Cuadrado. ⚽️🙌



⏰ ¡Lleguen temprano y no se pierdan este momento! 🏟️💙 pic.twitter.com/Rz55kixC7t — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 19, 2026

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