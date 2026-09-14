Jugadores de Millonarios durante el partido en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá frente a Deportivo Cali. Foto: Camilo Suárez

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Millonarios vs. Cúcuta Deportivo, en vivo: décima fecha de la Liga Betplay 2026-II Daniel Montoya Ardila Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Al nuevo Millonarios de Alberto Gamero le urge la victoria. Luego de una semana esperanzadora con el fichaje estrella de Juan Guillermo Cuadrado, los hinchas esperan volver al triunfo en la Liga Betplay 2026-II, esta vez, frente a Cúcuta Deportivo en condición de visitante en el estadio General Santander.

Antes de empezar el partido, Millos ocupa la séptima posición con 13 puntos, producto de tres victorias, cuatro empates y dos derrotas. Ese es el verdadero reto del conjunto albiazul esta noche en la Perla del Norte, superar su cuadro severo de «empatitis» que lo lleva aquejando desde el ciclo de Fabián Bustos.

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¡HOY JUEGA MILLONARIOS! 🔥⚡️⚽️Ⓜ️ ¡VAMOS TODOS UNIDOS!



⏱️ 8:15 p.m. vs Cúcuta.



𝐋𝐞𝐠𝐚𝐝𝐨, 𝐀𝐦𝐨𝐫 𝐲 𝐆𝐥𝐨𝐫𝐢𝐚 Ⓜ️ pic.twitter.com/6l54pqIjJQ — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 13, 2026

Millonarios vs. Cúcuta: minuto a minuto

⏱️ 0’ Cúcuta 🔴⚫️ 0-0 ⚪️🟣 Millonarios ⚽

Este es nuestro once inicial para enfrentar a Millonarios, por la fecha 🔟 de la liga Betplay II.🏹



¡Vamos Rojinegro! ♥️🖤#CúcXMil [ 🏹 🆚 Ⓜ️ ] pic.twitter.com/rdfEg2pbnY — Cúcuta Deportivo FC (@Cucutaoficial) September 14, 2026

¡Los 11 elegidos! Ⓜ️🔥



▶️ Así saltaremos a la cancha para enfrentar a Cúcuta Deportivo.



𝐋𝐞𝐠𝐚𝐝𝐨, 𝐀𝐦𝐨𝐫 𝐲 𝐆𝐥𝐨𝐫𝐢𝐚 Ⓜ️ pic.twitter.com/ZKksogiLEm — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 13, 2026

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