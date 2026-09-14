Millonarios vs. Cúcuta Deportivo, en vivo: décima fecha de la Liga Betplay 2026-II

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Al nuevo Millonarios de Alberto Gamero le urge la victoria. Luego de una semana esperanzadora con el fichaje estrella de Juan Guillermo Cuadrado, los hinchas esperan volver al triunfo en la Liga Betplay 2026-II, esta vez, frente a Cúcuta Deportivo en condición de visitante en el estadio General Santander.
Antes de empezar el partido, Millos ocupa la séptima posición con 13 puntos, producto de tres victorias, cuatro empates y dos derrotas. Ese es el verdadero reto del conjunto albiazul esta noche en la Perla del Norte, superar su cuadro severo de «empatitis» que lo lleva aquejando desde el ciclo de Fabián Bustos.
Millonarios vs. Cúcuta: minuto a minuto
Comienza el juego en el General Santander
⏱️ 0’ Cúcuta 🔴⚫️ 0-0 ⚪️🟣 Millonarios ⚽
XI titular de Cúcuta Deportivo
XI inicial de Millonarios
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