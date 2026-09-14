 

Publicidad
En Vivo

Millonarios vs. Cúcuta Deportivo, en vivo: décima fecha de la Liga Betplay 2026-II

Millonarios busca volver a la victoria en la Liga Betplay 2026-II frente a Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
13 de septiembre de 2026 – 07:55 p. m.
Millonarios vs. Cúcuta Deportivo, en vivo: décima fecha de la Liga Betplay 2026-II
Jugadores de Millonarios durante el partido en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá frente a Deportivo Cali.
Foto: Camilo Suárez

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Al nuevo Millonarios de Alberto Gamero le urge la victoria. Luego de una semana esperanzadora con el fichaje estrella de Juan Guillermo Cuadrado, los hinchas esperan volver al triunfo en la Liga Betplay 2026-II, esta vez, frente a Cúcuta Deportivo en condición de visitante en el estadio General Santander.

Antes de empezar el partido, Millos ocupa la séptima posición con 13 puntos, producto de tres victorias, cuatro empates y dos derrotas. Ese es el verdadero reto del conjunto albiazul esta noche en la Perla del Norte, superar su cuadro severo de «empatitis» que lo lleva aquejando desde el ciclo de Fabián Bustos.

Millonarios vs. Cúcuta: minuto a minuto

Actualización clave 13 de septiembre de 2026 – 08:15 p. m.

Comienza el juego en el General Santander

⏱️ 0’ Cúcuta 🔴⚫️ 0-0 ⚪️🟣 Millonarios ⚽

13 de septiembre de 2026 – 07:30 p. m.

XI titular de Cúcuta Deportivo

Actualización clave 13 de septiembre de 2026 – 07:15 p. m.

XI inicial de Millonarios

Siga a la nueva version digital de la sección deportiva de El Espectador.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol. 27DanielMontoya dmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

FPC

Fútbol Colombiano

Fútbol Profesional Colombiano

la SEDE

La SEDE de El Espectador

Liga Betplay

Liga Betplay 2026-II

Liga BetPlay Dimayor

Millonarios

Millonarios – Cúcuta

Millonarios hora

Millonarios hoy

Millonarios partido

millonarios vs

Millonarios vs. Cúcuta

millos

Millos en vivo

Millos hora

millos hoy

Millos partido

Millos vs
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

Actualizaciones clave

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido