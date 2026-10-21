Millonarios vs. Once Caldas, en vivo: Juan Guillermo Cuadrado juega en El Campín

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Millos va por otros tres puntos. Los hombres de Alberto Miguel Gamero quieren extender su buena racha en la Liga Betplay 2026-II y conseguir su segunda victoria consecutiva. El club albiazul viene de golear 4-1 a Jaguares en el estadio El Campín jugando un gran partido. En ataque destacaron los que parecen serán los hombres de confianza del director técnico. David Mackalister Silva, Daniel Ruiz, Juan Guillermo Cuadrado, Andrey Estupiñán y Leonardo Castro.
No obstante, ahora al frente está un club que en sus últimas tres visitas al equipo Embajador está invicto con dos empates y una victoria. Desde el segundo semestre de 2023, cuando Gamero también era técnico de Millonarios, el 16 veces campeón del fútbol profesional colombiano no vence al ‘Blanco Blanco’ en el coloso de la 57. Esa es la gran misión esta noche frente a una afición expectante de que su club gane y también muestre más síntomas de mejora.
Millonarios vs. Once Caldas: minuto a minuto
¿A qué hora juega Millos?
- Fecha: martes 20 de octubre de 2026
- Lugar: Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá
- Hora: 8:30 p . m.
- Canal: Win+ Fútbol y Win Play
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