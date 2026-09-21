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Millonarios 0-1 Santa Fe, en vivo: semifinal de vuelta de la Liga Femenina 2026

Millonarios, que arrastra un global de 2-2 del partido de ida, intenta con la fuerza de su público clasificar a su primera final de la Liga Betplay Femenina.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
20 de septiembre de 2026 – 07:34 p. m.
Millonarios vs. Santa Fe, en vivo: semifinal de vuelta de la Liga Femenina 2026
Jugadoras de Santa Fe y Millonarios disputando una pelota aérea en la semifinal de ida de la Liga Betplay femenina 2026.

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El estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá recibe un partido para la historia del fútbol profesional colombiano (FPC). Millonarios e Independiente Santa Fe deciden a la segunda finalista de la Liga Betplay Femenina 2026. Las azules con un sueño inédito y las rojas con una revancha de dos años.

Millos, con dos de las cuatro tribunas del Coloso de la 57 llenas, busca su primera final en la rama femenina, mientras que Santa Fe quiere clasificar a su cuarta final consecutiva y sacarse la espina de haber perdido las dos últimas frente a Deportivo Cali, que ya espera rival después de eliminar a Nacional.

Millonarios vs. Santa Fe: minuto a minuto en El Campín

Actualización clave 20 de septiembre de 2026 – 07:34 p. m.

Se reanuda el fútbol en la capital

⏱️ 46’ Millonarios 🔵 0-1 🔴 Santa Fe ⚽

Millos insistirá con su estilo de juego, pero tendrá que sumarle la rebeldía de algunas jugadoras habilidosas en el 1 vs. 1 y la media distancia.

Actualización clave 20 de septiembre de 2026 – 07:19 p. m.

Termina el primer tiempo en El Campín

⏱️ ET Millonarios 🔵 0-1 🔴 Santa Fe ⚽

Millonarios todavía no encuentra el camino hacia el arco de Independiente Santa Fe. Las visitantes aprovecharon la que tuvieron y por eso están al frente en el marcador. Tendrán que tener paciencia las albiazules si quieren encontrar el empate en el partido y la serie.

20 de septiembre de 2026 – 07:16 p. m.

Tiempo de adición: tres minutos

⏱️ 45’ Millonarios 🔵 0-1 🔴 Santa Fe ⚽

Actualización clave 20 de septiembre de 2026 – 07:07 p. m.

Gol de Independiente Santa Fe

⏱️ 36’ Millonarios 🔵 0-1 🔴 Santa Fe ⚽

Toman mal parado a Millonarios y Las Leonas son efectivas en la definición contra el palo y ponen el primero en el partido. Hasta acá, está siendo finalista por cuarta vez consecutiva.

20 de septiembre de 2026 – 07:00 p. m.

Partido sin dueña

⏱️ 30’ Millonarios 🔵 0-0 🔴 Santa Fe ⚽

Ninguno de los dos equipos logra mantener la posesión del balón y tampoco finaliza sus ataques. Parece que hay mucho ímpetu en la cancha, pero poca precisión.

20 de septiembre de 2026 – 06:51 p. m.

Da un paso al frente Millos

⏱️ 20’ Millonarios 🔵 0-0 🔴 Santa Fe ⚽

Millos comienza a conquistar las bandas en ofensiva y poco a poco toma la iniciativa del partido en busca del primer gol y la alegría de sus hinchas.

20 de septiembre de 2026 – 06:40 p. m.

Partido de estudio

⏱️ 10’ Millonarios 🔵 0-0 🔴 Santa Fe ⚽

Millonarios todavía no hace pie en el compromiso y su rival Independiente Santa Fe parece estar muy paciente para lanzar ataques.

Actualización clave 20 de septiembre de 2026 – 06:30 p. m.

Se mueve la pelota en Bogotá

⏱️ 0’ Millonarios 🔵 0-0 🔴 Santa Fe ⚽

Actualización clave 20 de septiembre de 2026 – 05:45 p. m.

XI de Independiente Santa Fe

Actualización clave 20 de septiembre de 2026 – 05:44 p. m.

XI titular de Millonarios

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol. 27DanielMontoya dmontoya@elespectador.com

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