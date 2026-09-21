Jugadoras de Santa Fe y Millonarios disputando una pelota aérea en la semifinal de ida de la Liga Betplay femenina 2026.

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Millonarios 0-1 Santa Fe, en vivo: semifinal de vuelta de la Liga Femenina 2026 Daniel Montoya Ardila Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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El estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá recibe un partido para la historia del fútbol profesional colombiano (FPC). Millonarios e Independiente Santa Fe deciden a la segunda finalista de la Liga Betplay Femenina 2026. Las azules con un sueño inédito y las rojas con una revancha de dos años.

Millos, con dos de las cuatro tribunas del Coloso de la 57 llenas, busca su primera final en la rama femenina, mientras que Santa Fe quiere clasificar a su cuarta final consecutiva y sacarse la espina de haber perdido las dos últimas frente a Deportivo Cali, que ya espera rival después de eliminar a Nacional.

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Millonarios vs. Santa Fe: minuto a minuto en El Campín

⏱️ 46’ Millonarios 🔵 0-1 🔴 Santa Fe ⚽

Millos insistirá con su estilo de juego, pero tendrá que sumarle la rebeldía de algunas jugadoras habilidosas en el 1 vs. 1 y la media distancia.

⏱️ ET Millonarios 🔵 0-1 🔴 Santa Fe ⚽

Millonarios todavía no encuentra el camino hacia el arco de Independiente Santa Fe. Las visitantes aprovecharon la que tuvieron y por eso están al frente en el marcador. Tendrán que tener paciencia las albiazules si quieren encontrar el empate en el partido y la serie.

⏱️ 45’ Millonarios 🔵 0-1 🔴 Santa Fe ⚽

⏱️ 36’ Millonarios 🔵 0-1 🔴 Santa Fe ⚽

Toman mal parado a Millonarios y Las Leonas son efectivas en la definición contra el palo y ponen el primero en el partido. Hasta acá, está siendo finalista por cuarta vez consecutiva.

🦁⚽ ¡DANIELA GARAVITO ROMPE EL EMPATE Y @LeonasSantaFe SE VA ARRIBA EN EL CLÁSICO CAPITALINO!



📺Mira la #LIGAFEMENINAxWIN en nuestra pantalla de Win y https://t.co/h0xVwPCsWS pic.twitter.com/cR3zz1c3BM — Win Sports (@WinSportsTV) September 21, 2026

⏱️ 30’ Millonarios 🔵 0-0 🔴 Santa Fe ⚽

Ninguno de los dos equipos logra mantener la posesión del balón y tampoco finaliza sus ataques. Parece que hay mucho ímpetu en la cancha, pero poca precisión.

⏱️ 20’ Millonarios 🔵 0-0 🔴 Santa Fe ⚽

Millos comienza a conquistar las bandas en ofensiva y poco a poco toma la iniciativa del partido en busca del primer gol y la alegría de sus hinchas.

⏱️ 10’ Millonarios 🔵 0-0 🔴 Santa Fe ⚽

Millonarios todavía no hace pie en el compromiso y su rival Independiente Santa Fe parece estar muy paciente para lanzar ataques.

⏱️ 0’ Millonarios 🔵 0-0 🔴 Santa Fe ⚽

Esta es la nómina titular de las #Leonas 🦁 para enfrentar el Clásico Capitalino de la semifinal – vuelta ⚽️ pic.twitter.com/WubzsRoXIN — Santa Fe Femenino (@LeonasSantaFe) September 20, 2026

¡VAMOS EMBAJADORAS! 💙⚽️🔥



▶️ Este es nuestro 11 inicial para enfrentar a Santa Fe.



𝐋𝐞𝐠𝐚𝐝𝐨, 𝐀𝐦𝐨𝐫 𝐲 𝐆𝐥𝐨𝐫𝐢𝐚 Ⓜ️ pic.twitter.com/qVdGVz1Edf — Millonarios FC Femenino (@MillosFcFem) September 20, 2026

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