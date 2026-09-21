Millonarios 0-1 Santa Fe, en vivo: semifinal de vuelta de la Liga Femenina 2026

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El estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá recibe un partido para la historia del fútbol profesional colombiano (FPC). Millonarios e Independiente Santa Fe deciden a la segunda finalista de la Liga Betplay Femenina 2026. Las azules con un sueño inédito y las rojas con una revancha de dos años.
Millos, con dos de las cuatro tribunas del Coloso de la 57 llenas, busca su primera final en la rama femenina, mientras que Santa Fe quiere clasificar a su cuarta final consecutiva y sacarse la espina de haber perdido las dos últimas frente a Deportivo Cali, que ya espera rival después de eliminar a Nacional.
Millonarios vs. Santa Fe: minuto a minuto en El Campín
Se reanuda el fútbol en la capital
⏱️ 46’ Millonarios 🔵 0-1 🔴 Santa Fe ⚽
Millos insistirá con su estilo de juego, pero tendrá que sumarle la rebeldía de algunas jugadoras habilidosas en el 1 vs. 1 y la media distancia.
Termina el primer tiempo en El Campín
⏱️ ET Millonarios 🔵 0-1 🔴 Santa Fe ⚽
Millonarios todavía no encuentra el camino hacia el arco de Independiente Santa Fe. Las visitantes aprovecharon la que tuvieron y por eso están al frente en el marcador. Tendrán que tener paciencia las albiazules si quieren encontrar el empate en el partido y la serie.
Tiempo de adición: tres minutos
⏱️ 45’ Millonarios 🔵 0-1 🔴 Santa Fe ⚽
Gol de Independiente Santa Fe
⏱️ 36’ Millonarios 🔵 0-1 🔴 Santa Fe ⚽
Toman mal parado a Millonarios y Las Leonas son efectivas en la definición contra el palo y ponen el primero en el partido. Hasta acá, está siendo finalista por cuarta vez consecutiva.
Partido sin dueña
⏱️ 30’ Millonarios 🔵 0-0 🔴 Santa Fe ⚽
Ninguno de los dos equipos logra mantener la posesión del balón y tampoco finaliza sus ataques. Parece que hay mucho ímpetu en la cancha, pero poca precisión.
Da un paso al frente Millos
⏱️ 20’ Millonarios 🔵 0-0 🔴 Santa Fe ⚽
Millos comienza a conquistar las bandas en ofensiva y poco a poco toma la iniciativa del partido en busca del primer gol y la alegría de sus hinchas.
Partido de estudio
⏱️ 10’ Millonarios 🔵 0-0 🔴 Santa Fe ⚽
Millonarios todavía no hace pie en el compromiso y su rival Independiente Santa Fe parece estar muy paciente para lanzar ataques.
Se mueve la pelota en Bogotá
⏱️ 0’ Millonarios 🔵 0-0 🔴 Santa Fe ⚽
XI de Independiente Santa Fe
XI titular de Millonarios
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