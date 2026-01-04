Oficial: Millonarios presentó a Rodrigo Ureña, que viene de ser ídolo en Universitario

Así presentó Millonarios a su nuevo refuerzo. Foto: Millonarios, vía X

Millonarios por fin despejó las dudas y, tras semanas de especulación, anunció de manera oficial la llegada del chileno Rodrigo Ureña como nuevo refuerzo.

El volante viene de ser figura en Universitario de Perú y asumirá una nueva experiencia en el fútbol colombiano, en una operación que refuerza una zona clave del equipo albiazul de cara a la próxima temporada.

Ureña se pondrá de inmediato a las órdenes de Hernán Torres y aparece como uno de los principales refuerzos de Millonarios para el 2026. Su llegada apunta a darle equilibrio y liderazgo al mediocampo, en un año en el que el club buscará volver a ser protagonista tanto en el ámbito local como internacional, cuando compita contra Atlético Nacional en la Copa Sudamericana.

Quien nace alto, jamás aprende a rendirse. 🗻🪶🔝 Rodrigo Ureña llega a blindar el mediocampo Embajador. 🔒🛡️Ⓜ️



Así anunció Millonarios la llegada de su nuevo refuerzo

“Millonarios FC informa que, luego de completar satisfactoriamente su proceso de exámenes médicos y documentación, el jugador Rodrigo Ureña firmó su contrato por dos años con la institución”, señaló el club en su comunicado.

En el mismo texto, la institución destacó el recorrido y las características del mediocampista: “Rodrigo nació el 7 de marzo de 1993 en Conchalí, Chile, y desde su debut como profesional ha desarrollado una carrera sólida y constante en el fútbol sudamericano”, con pasos por Unión Española, Universidad de Chile, América de Cali y Universitario de Deportes, su club de procedencia.

Millonarios resaltó además su “orden táctico, intensidad en la recuperación, lectura del juego y capacidad para equilibrar el equipo”, antes de cerrar el anuncio con un mensaje directo a la afición: “¡Bienvenido al Embajador!”.

La trayectoria de Rodrigo Ureña: ídolo en Perú

El nuevo jugador de Millonarios, Rodrigo Ureña, inició su camino en el fútbol en las divisiones inferiores de Unión Española, a las que llegó con apenas 10 años. Tras pasar por selecciones juveniles de Chile, debutó como profesional en 2012, aunque su relación con el club se rompió por desacuerdos contractuales. Esa situación lo llevó a fichar por Universidad de Chile, donde tuvo pocas oportunidades y fue cedido en varias ocasiones, especialmente a Cobresal, equipo en el que encontró continuidad, liderazgo y su mejor versión en el fútbol chileno, llegando incluso a portar la cinta de capitán y a destacarse como uno de los mejores volantes del torneo.

En 2020 dio el salto a Colombia para vestir la camiseta de América de Cali, con el que fue campeón y dejó una imagen sólida durante dos temporadas, antes de pasar por Deportes Tolima.

Su etapa más exitosa llegó en Perú con Universitario de Deportes, club al que arribó en 2023 y donde se consolidó como titular indiscutido. Con el equipo crema fue campeón nacional tras nueve años de sequía, ganó el Torneo Apertura 2024 y cerró su ciclo como tricampeón, antes de finalizar su vínculo a finales de 2025, dejando una huella profunda por regularidad, liderazgo y rendimiento en el mediocampo.

Los refuerzos confirmados de Millonarios hasta ahora

De cara al arranque del primer semestre de 2026, Millonarios FC ha tenido un mercado de pases activo y variado, en el que combinó refuerzos de experiencia, apuestas de proyección y movimientos estructurales.

A la llegada de Rodrigo Ureña se sumaron incorporaciones ofensivas como Carlos Darwin Quintero, quien firmó hasta diciembre de 2026 para aportar jerarquía y liderazgo, y Julián Angulo, extremo que llegó a préstamo por un año con opción de compra tras su paso por Llaneros FC. También se confirmó la contratación de Sebastián Valencia, procedente de Fortaleza CEIF, y de Mateo García, mediocampista bogotano que llega tras su último ciclo en Once Caldas, reforzando una zona clave del campo.

El mercado también dejó movimientos importantes fuera de la cancha y una salida sensible en defensa. Tras cinco temporadas, Juan Pablo Vargas se despidió del club para continuar su carrera en el exterior, cerrando una etapa marcada por títulos y regularidad.

En paralelo, Millonarios anunció la llegada del argentino Ariel Michaloutsos como nuevo director deportivo, una apuesta clara por la modernización de la estructura institucional, con énfasis en planificación, análisis de datos y captación. Con el libro de pases aún abierto y algunas gestiones por confirmar, el club albiazul sigue ajustando su plantilla con la mira puesta en ser protagonista en 2026.

