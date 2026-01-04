El golazo de Cucho Hernández en la humillante goleada 5-1 de Real Madrid a Real Betis: video

Juan Camilo Hernández y su golazo contra Real Madrid este domingo. Foto: Vía X

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Real Madrid goleó 5-1 a Real Betis en el Santiago Bernabéu, en una noche de superioridad absoluta del equipo blanco. El marcador fue contundente y dejó poco margen para lecturas optimistas del lado verdiblanco, que nunca logró sostener el ritmo ni la intensidad del local.

En medio de un partido para el olvido de Betis, el gol de Juan Camilo Hernández fue uno de los pocos apuntes rescatables. El delantero colombiano firmó un tanto de gran factura, una definición limpia, amagando a Thibaut Courtois, que rompió por un momento el dominio madridista.

Sin embargo, su gol apenas sirvió para decorar un resultado ya inclinado y no alcanzó para cambiar el curso de un partido que estaba perdido.

Deossa y su encontrón con Vinícius Jr.

Otro foco estuvo en Nelson Deossa, quien protagonizó una de las acciones más comentadas del primer tiempo.

El mediocampista colombiano realizó un corte defensivo brillante que derivó en un cruce verbal con Vinícius Júnior, reflejo de la tensión de un Betis que intentaba competir desde la fricción ante la clara desventaja futbolística.

Otra escena clave para los colombianos tuvo un tono opuesto. Antes de su gol, Cucho Hernández falló una opción clara de definición y, en la jugada posterior, Real Madrid capitalizó el error para ampliar la diferencia. Fue un golpe anímico del que Betis no se recuperó y que terminó de inclinar una balanza ya pesada.

El resumen en video de la goleada de Real Madrid

En el desarrollo general, Real Madrid impuso condiciones desde el inicio. Presionó alto, manejó los tiempos y encontró espacios con facilidad ante un Betis desordenado, que sufrió cada transición defensiva. El primer gol temprano marcó el rumbo de un partido que siempre se jugó en campo visitante.

La segunda parte fue una confirmación de esa superioridad. Real Madrid aceleró cuando quiso, encontró profundidad por las bandas y cerró la noche con una goleada que expuso todas las falencias del Betis.

El 5-1 final, con triplete del joven delantero español Gonzalo García Torres, dejó claro el desequilibrio entre ambos equipos y convirtió el paso por el Bernabéu en una jornada amarga para los verdiblancos, más allá de los apuntes individuales de sus jugadores colombianos.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador