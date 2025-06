Presidente de Santa Fe a Falcao: “Rectifique, el fútbol colombiano lo necesita”

Eduardo Mendez se pronunció tras las declaraciones de Radamel Falcao García sobre los arbitrajes después de la derrota 2-1 de Millonarios. Foto: Semana

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La eliminación de Millonarios a manos de Santa Fe en el cuadrangular B de la Liga BetPlay 2025-I no solo dejó un marcador doloroso para el cuadro embajador. También destapó una tormenta mediática provocada por las explosivas declaraciones de Radamel Falcao García, quien no se guardó nada tras la caída 1-2 en El Campín.

El delantero, que había regresado al fútbol colombiano con gran expectativa, estalló tras el pitazo final. Aunque reconoció que Santa Fe aprovechó los errores de su equipo —“hicieron dos goles y dominamos 78 minutos”—, el verdadero foco estuvo en sus acusaciones contra el arbitraje y el VAR.

“Así me den 50 mil fechas, así no vuelva a jugar nunca en Colombia, siempre ante la duda era en contra nuestra... Nos robaron”, disparó Falcao ante los micrófonos. Señaló dos penales no revisados en el partido contra Once Caldas en Manizales y denunció un supuesto sesgo sistemático contra Millonarios: “Desde el torneo pasado hubo un complot mediático… mentira, a la mierda. Siempre fue en contra”.

Las palabras del Tigre fueron tan viscerales como inusuales para un jugador de su trayectoria. La frustración por no llegar a la final —que ahora disputará Santa Fe contra Independiente Medellín— parece haber rebasado los límites de la diplomacia deportiva.

Ante semejante estallido, la respuesta institucional no tardó. Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, salió al paso desde Win Sports y llamó a la mesura: “Conmino a Falcao a que en un acto de tranquilidad rectifique. El fútbol colombiano lo necesita... Hay que entender ese dolor, pero también saber perder”.

"A Falcao lo conmino a que en un acto de tranquilidad rectifique. El fútbol colombiano lo necesita", Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe.#DespiertaWIN pic.twitter.com/Jju97RyiBv — Win Sports (@WinSportsTV) June 20, 2025

Méndez, sin subir el tono, sugirió que las declaraciones fueron producto del momento y la frustración, y dejó abierta la puerta a una reflexión del ídolo: “En caliente se dicen muchas cosas de las que uno se arrepiente después”.

Santa Fe, mientras tanto, celebra su paso a la final. Lo hizo con eficacia, aprovechando los errores de su rival y aguantando con solidez cuando fue necesario. No fue brillante, pero sí fue contundente, y eso bastó para apagar el sueño de Millonarios y encender un debate que seguirá ardiendo por varios días más.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador