Primeras imágenes de la nueva era de Millonarios: ¿cuándo debuta Hernán Torres?

Hernán Torres comenzó oficialmente su segunda etapa al frente de Millonarios. Así lo anunció el conjunto embajador al compartir las imágenes de los primeros entrenamientos de su nuevo estratega.

El entrenador, campeón con el equipo bogotano en 2012, asumió el mando la semana pasada tras la salida de David González y este lunes dirigió su primera práctica con el conjunto albiazul.

La llegada del estratega marca el inicio de una nueva era en el club, que busca mantener su protagonismo en el fútbol colombiano.

Millonarios, a levantar cabeza

El debut en los entrenamientos se dio en un ambiente de optimismo, luego de la contundente victoria 3-0 sobre Junior de Barranquilla, líder de la Liga BetPlay, que permitió al embajador levantar cabeza en el campeonato.

Millonarios compartió imágenes de la jornada, en las que se vio a Torres al frente del grupo, con la consigna de reconectar al equipo con la hinchada y sostener la senda competitiva de los últimos años.

El estreno oficial del técnico en este nuevo ciclo será este martes en la Copa BetPlay, cuando Millonarios visite a Real Cartagena en el estadio Jaime Morón. El partido, correspondiente a la vuelta de la llave que favorece 3-1 a los bogotanos, está programado para las 8:10 de la noche.

