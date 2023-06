“Será una gran final porque se enfrentan dos grandes instituciones”: Alberto Gamero

Alberto Gamero en el partido de ida de la final de la Primera A del fútbol colombiano. Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega A.

Alberto Gamero está cerca de lograr su primer título de Liga BetPlay al mando de Millonarios, pero es consciente de que enfrente tiene a un rival muy fuerte como lo es Atlético Nacional. Más allá de la presión que representa este compromiso, el estratega se siente feliz y con ilusión.

¿Cómo cree que será el partido de este sábado?

Habrá un partido como el de allá. No nos escondimos, ellos intentaron proponer, jugamos bien y mañana va a ser el mismo partido, donde el que menos cometa errores va a ser el campeón. El que intente hacer las cosas bien puede ganar y nosotros tenemos esa idea, hacer un gol más que el oponente. Será una gran final porque se enfrentan dos grandes instituciones.

¿Cómo se siente antes de la final?

La vida tiene muchos tropiezos, pero siempre he sido fuerte, valiente y hoy estoy en la dirección técnica porque el día a día lo vivo con felicidad. Esta oportunidad que me da Millonarios no la voy a olvidar. Me ha tocado estar cerquita a mi familia, que lo anhelaba y lo necesitaba. Es otra final que me tiene hoy feliz, porque veo a la gente también así y Dios quiera que le podamos dar esa satisfacción que todos quieren.

Más deportes: “No son colosos colombianos, son gigantes sudamericanos”: Autuori

¿Qué tal la ansiedad?

Los muchachos no pueden vivir una ansiedad diferente a la que vivimos siempre en este proceso. A donde nosotros vamos se llena el estadio, cada domingo tenemos el estadio lleno y lo que les he pedido es que tengan la mayor tranquilidad posible, porque no ha sido fácil. No pueden ellos de la noche a la mañana sentir ese temor, ese susto. Hemos jugado bien, tenemos buena competitividad y este es un partido que los que van a entrar a la cancha tienen que tomar con tranquilidad. El que trabaja bien, tiene que tener confianza y sentirse optimista.

¿Quién será titular entre Larry Vásquez y Stiven Vega?

Yo estoy mirando. Incluso hoy puse el tres con Larry, Stiven y Giraldo. Larry da salida, Vega da más orden. Tenemos nuestro trabajo de escoger y el que juegue sabe como lo tiene que hacer y enfrentar.

¿Cuál será la propuesta de Atlético Nacional?

El rival tendrá que hacer variantes. Nosotros entrenamos de acuerdo a lo que hemos visto de ellos y lo hemos hecho sin delantero, con uno o con dos. Vamos a tener movimientos diferentes, pero pensamos más en lo que podemos hacer nosotros, en atacar y en ver como vamos a defender cuando no tengamos la pelota.

Le puede interesar: “El Pibe” Valderrama reveló quién quiere que gane entre Millonarios y Nacional

¿Cuál es su mensaje a la hinchada antes de un partido tan importante?

Nosotros no podemos jugar al son de la hinchada. Tenemos que manejar y trabajar el partido. Siempre se dice que la hinchada es el jugador número 12, pero esta hinchada es el número 15. Lo que siempre pido es paz y tranquilidad en la tribuna. Van a ir muchos niños al estadio y queremos que desde pequeños se afiancen en su equipo. Somos los primeros que tenemos que pensar en los niños y que disfruten, que nos alienten como siempre lo han hecho y que vamos a dejar todo en la cancha para poder ganar el título.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador