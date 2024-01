“Si queremos ganar la Superliga hay que hacer las cosas bien desde mañana”: Gamero

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, en una rueda de prensa previa al partido de la Superliga. Foto: Millonarios

Pasan las horas y se acerca aún más el partido de ida de la Superliga, el torneo que abre la temporada de la Dimayor. Para la edición de este 2024, los protagonistas serán Millonarios y Júnior de Barranquilla, ganadores del torneo de apertura y clausura del año pasado, respectivamente. Alberto Gamero, director técnico del cuadro capitalino, dio una rueda de prensa respecto a sus sensaciones previo al juego.

“Es importante, comenzamos el 3 de enero y la mentalidad está puesta en esta Superliga, nuestro primer torneo. Todos los equipos nos preparamos para ser campeones y el día 24 de enero habrá uno. Junior tiene un equipo con experiencia y juventud. Si queremos ganar la Superliga hay que hacer las cosas bien desde mañana que se abre esto, trataremos de llevarnos un resultado positivo a Bogotá”, dijo Gamero.

“Desde el primer día de la pretemporada estamos enfocados en la SuperLiga. Trabajamos y sumamos argumentos para poder ganarla. Es el primer objetivo” A. Gamero Ⓜ️🎙️ pic.twitter.com/wpBdnJsc9k — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 18, 2024

“El partido nos va a mostrar qué hacer, pero el equipo tiene idea y memoria y no le gusta esperar. El rival de pronto nos somete a esperar o retroceder. No vamos a cambiar nuestro plan de partido. Cuando tengamos que presionar e ir al bloque alto, lo haremos; y cuando Junior nos obligue a replegarnos, lo vamos a hacer”, afirmó respecto a la estrategia que tiene ante el cuadro tiburón.

“Un triunfo no me va a poner como el mejor del fútbol colombiano, pero una derrota tampoco (como el peor). Estas instancias nos la ganamos por ser los campeones. Si ganas la final, eres el rey; si la pierdes, eres un fracasado. Duele perder una final, pero las 4 que he perdido me han hecho más fuerte y me han enseñado cosas; no me dejan la sensación de que he hecho las cosas mal”, agregó.

Las bajas de Millonarios para el juego de ida

El cuadro embajador llega con sensibles bajas a Barranquilla. Una de las bajas más recientes fue la de Juan Pablo Vargas, que “presentó trauma en su rodilla izquierda, la cual le impidió continuar en la práctica”. El cuerpo médico de Millonarios realizará unas imágenes para poder dar un diagnóstico oficial.

Otro jugador que no estará en el partido es Juan Carlos Pereira, quien sufrió una lesión del músculo poplíteo de la rodilla izquierda, se encuentra con incapacidad y bajo seguimiento. Otra baja crucial es la de Daniel Cataño, quien habría tenido una recaída de su lesión del semestre anterior cuando sufrió una tendinosis del aductor derecho.

Además, Samuel Asprilla será baja durante 10 meses debido a la rotura de ligamentos cruzados y Yuber Asprilla, Diego Abadía y Jader Valencia se encuentran en periodo de recuperación. Por último, el joven Daniel Ruíz, está convocado a la selección de Colombia sub 23 que disputará el Preolímpico desde el sábado.

