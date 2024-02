“Terminamos sufriendo, pero nos defendimos bien; necesitábamos ganar”: Gamero

Alberto Gamero, entrenador de Millonarios. Foto: EFE - Carlos Ortega

Millonarios hizo lo que tenía que hacer: venció a América de local. En casa, el embajador no puede dejar nada al azar y los tres puntos, contra uno de los rivales más difíciles del campeonato, eran imperativos para el cuadro capitalino.

La necesidad de la victoria, de hecho, la explicó Alberto Gamero, el entrenador albiazul, después del partido en rueda de prensa. “Millonarios fue osado y atrevido. Insistimos en eso. Les gritaba mucho a mis jugadores en el campo, simplemente para que no quedaran mal parados, porque en la charla, previo al juego, se les dijo. Había que ganar, se necesitaban los tres puntos, pero no podíamos quedar desordenados para ir a buscar un partido contra un gran equipo como América, que tiene muy buenos jugadores”, aseguró el estratega.

Mire: Millonarios hizo respetar El Campín y derrotó al América de Cali

La clave de Millonarios, según Alberto Gamero

Millonarios, que venció al cuadro escarlata 1-0 gracias a un solitario gol de Leonardo Castro en el segundo tiempo, tuvo la clave de su triunfo en la calma con la que afrontó el juego, según su entrenador: “Estábamos insistiendo, había que tener paciencia. Sabíamos que sería peligroso un equipo con extremos tan veloces y con nosotros, la mayor parte del partido, parados en la mitad de la cancha”.

Sobre el dominio americano en los últimos minutos, en el que el cuadro de Bogotá terminó atrás, defendiendo metido en su área, Gamero explicó que esa circunstancia ocurrió por la necesidad que tenía América de sumar. “Ellos terminaron jugado con dos delanteros y sin volantes. Es normal. En el fútbol hay momentos en los que, cuando tienes algo en el ‘bolsillo’, tienes que defender ese gol. No creo que a uno, por querer ir a buscar otro gol, el rival no te vaya a atacar. Con un marcador de 1-0, ya en lo que se ve de América, teníamos que defendernos mejor. No fue que Millonarios le regaló la cancha o el balón”.

También: Las imágenes del triunfo de Millonarios contra América en la Liga BetPlay

“Aunque terminamos sufriendo, nos defendimos bien. Claras ellos no tuvieron. Ahora, nos volvemos a ubicar mejor en la tabla. Eso sirve para que le suba a esa autoestima al equipo, para que sigan compitiendo de la manera en la que Millonarios lo tiene que hacer”, agregó al respecto Alberto Gamero.

Así va la tabla de la Liga BetPlay

Millonarios, parcialmente, es tercero en la tabla de la Liga BetPlay con ocho puntos. Junior, con 10, y Tolima, con 9, son los dos punteros del campeonato y esperan ampliar su ventaja cuando jueguen sus partidos correspondientes a la quinta fecha esta semana.

Por su parte, América de Cali es octavo, pero seguramente caerá más posiciones luego de su derrota cuando se complete toda la jornada.

Mire, además: “El liderato no estaba en los planes, pero hay que mantenerlo”: Harold Tejada

Este jueves se juegan tres partidos. Primero, Pereira recibe a Fortaleza a partir de las 4:00 p.m. Después, el líder Junior juega contra Pasto a las 6:10 p.m. La jornada la cierra Atlético Nacional, que visita a Patriotas desde las 8:20 p.m.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador