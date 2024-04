Tite habló de Millonarios tras el partido de la Libertadores: “Juegan de memoria”

Alberto Gamero (izq.) se saluda con Tite, en El Campín. Foto: Getty Images

Millonarios sacó un buen empate de la visita de Flamengo a Bogotá y, con 10 hombres tras la expulsión de Larry Vásquez, logró un valioso 1-1 contra uno de los grandes favoritos en la Copa Libertadores.

Es un buen inicio del embajador en el torneo, la gran aspiración para los capitalinos este semestre.

Alberto Gamero, entrenador del albiazul, valoró positivamente el empate después del partido, en rueda de prensa. “Nuestro balance positivo. Sin embargo, queríamos ganar, a pesar de tener un gran rival al frente. Los muchachos salieron a jugar mano a mano y pudimos habernos ido con el marcador a favor”, dijo el samario.

Para el estratega colombiano la clave del partido estuvo en la segunda mitad. “Muy temprano en el segundo tiempo, con una expulsión y un penalti, se complicó el partido. La verdad, me gustó mucho la jerarquía de los muchachos. Lo que yo les dije era que tenían que ser valientes y lo fuimos ante un gran equipo”.

Tite valoró el proceso y el trabajo de Millonarios

Cercano a la línea de lo que dijo Alberto Gamero, Tite, hasta hace poco seleccionador de Brasil, fue muy respetuoso con el trabajo de Millonarios y, tras el partido, incluso valoró positivamente su proceso.

“Millonarios tiene el mismo equipo desde hace mucho tiempo. Cuando deportistas y entrenadores repiten, juegan de memoria”, expresó el estratega brasileño, que ya sabe lo que es ganar el torneo, pues se llevó el título con Corinthians en 2012.

“El fútbol te presenta diversas etapas. Millonarios tuvo para marcar a los 15 minutos del primer tiempo, cuando crearon volumen y lanzaron balones al área. Nosotros fallamos muchos pases. Creo que es culpa de la altura, que nos impidió utilizar atacantes de mejor calidad. Acá la pelota corre más. En la segunda parte fuimos mejores, con superioridad y marcamos el gol. El fútbol es así. Con el partido dominado, con posibilidades de marcar el segundo, una jugada individual les dio el gol a ellos. Quizás la única oportunidad que tuvieron”, dijo Tite, a quien se le vio muy cercano a Gamero antes del pitido inicial, sobre el partido con Millonarios.

Millonarios piensa en lo que viene en la Copa Libertadores

“Vimos muchos videos de ellos. Teníamos en mente la valentía que mostraron los jugadores hoy. A Flamengo hace 12 partidos que no le hacían un gol. Nosotros botamos muchos. Ellos entraron con convicción, demostraron que son un equipo de talla internacional”, explicó Alberto Gamero sobre la táctica con la que Millonarios asumió el juego contra Flamengo en el inicio de la Copa Libertadores.

“Les puse un ejemplo de lo que hace Néstor Lorenzo en la selección y es que tenemos que tener esa valentía de jugar ante grandes equipos mano a mano. Eso me dejó tranquilo: no hubo desespero. No se podía jugar con la euforia de la afición y no podíamos desordenarnos. Nos paramos bien, pero al tener el balón había que cambiar el ritmo y tener la velocidad. Con este punto nos vamos tranquilos”, agregó el estratega.

El próximo jueves, Millonarios volverá a jugar por la Copa Libertadores cuando visite, en Bolivia, a Bolivar. Para aspirar a pasar de ronda, será clave, nuevamente, sumar.

